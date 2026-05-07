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'यह भरोसे का कत्ल', जज स्वर्ण कांता ने मौलवी को दिया झटका, 'जिन्न' भगाने के बहाने किशोरी से किया था रेप

May 07, 2026 01:16 pm ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक इलाज और कथित 'जिन्न के साये' से मुक्ति दिलाने के बहाने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक मौलवी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है।

'यह भरोसे का कत्ल', जज स्वर्ण कांता ने मौलवी को दिया झटका, 'जिन्न' भगाने के बहाने किशोरी से किया था रेप

दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक इलाज और कथित 'जिन्न के साये' से मुक्ति दिलाने के बहाने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक मौलवी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेम नगर थाने में आईपीसी की धारा 376 और POCSO एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और प्रथम दृष्टया यह संकेत देते हैं कि उसने पीड़िता की कमजोर हालत और उसके परिवार द्वारा उस पर जताए गए विश्वास का गलत फायदा उठाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। उसके परिवार को यह लगने लगा था कि वह किसी बुरी आत्मा या 'जिन्न' के प्रभाव में है। लड़की के परिवार ने एक रिश्तेदार और स्थानीय परिचितों की सलाह पर आरोपी से संपर्क किया। आरोपी ने खुद को एक मौलवी और झाड़-फूंक करने वाला के रूप में पेश करते हुए यह दावा किया कि वह ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकता है।

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घर आकर शरीर से जिन्न बाहर निकालने के बहाने दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी इलाज के बहाने नियमित रूप से पीड़िता के घर आने लगा। इसी बीच एक दिन उसने उस लड़की के शरीर से कथित बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए एकांत की जरूरत का दावा करते हुए उसके घरवालों से कमरे से बाहर भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने नाबालिग लड़की से कहा कि उसके शरीर के अंदर मौजूद ‘जिन्न’ को केवल अश्लील हरकतों के जरिये ही निकाला जा सकता है और उसके बाद उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को धमकाया और उसे इस घटना के बारे में किसी को भी बताने से मना किया। हालांकि, पीड़िता ने बाद में अपनी मां को आपबीती सुनाई। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और एक FIR दर्ज कराई गई।

जमानत के लिए आरोपी की क्या दलीलें?

आरोपी मौलवी की ओर से पेश वकील ने जमानत की मांग करते हुए यह दलील दी कि आरोपी अक्टूबर 2019 से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे की कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान ट्रायल कोर्ट में पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि गवाहों के बयानों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास और विसंगतियां हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ता है।

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अभियोजन के वकील ने किया जमानत का विरोध

अभियोजन पक्ष के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपों में एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन शोषण करना शामिल है, जिसमें उसके परिवार के अंधविश्वास और उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया गया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता की गवाही FIR में लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पाया कि पीड़िता ने CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज कराए अपने बयान में और साथ ही ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी गवाही के दौरान भी, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पहली नजर में यह पता चलता है कि आरोपी ने विश्वास का गलत फायदा उठाया था। कोर्ट ने आगे कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास और सबूतों की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों की विस्तार से जांच जमानत याचिका पर फैसला करते समय नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे मुद्दों का मूल्यांकन अंततः ट्रायल के दौरान ही किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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