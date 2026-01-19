जज ने डॉक्टर पत्नी और सास-ससुर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में दर्ज कराई FIR, क्या लगाए आरोप
उत्तर प्रदेश के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपनी डॉक्टर पत्नी और सास-ससुर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में पत्नी और सास-ससुर पर धन उगाही की मंशा से विवाह करने के आरोप लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपनी डॉक्टर पत्नी और सास-ससुर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में पत्नी और सास-ससुर पर धन उगाही की मंशा से विवाह करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बरेली में रेडियोलॉजिस्ट है पत्नी
ग्रेटर नोएडा सेक्टर-151 जेपी ग्रीन अमन निवासी राहुल आनंद वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सुषमा रानी पेशे से डॉक्टर हैं, जो वर्तमान में बरेली में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में नौकरी कर रही हैं। सुषमा जेपी ग्रीन गोल्फ सिटी-1 सेक्टर-4 की रहने वाली हैं।
वेबसाइट पर मुलाकात, 2021 में शादी
राहुल आनंद ने बताया कि उन दोनों की मुलाकात एक वेबसाइट पर हुई थी। इसके बाद 26 मई 2021 में दोनों परिवारों के प्रमुख सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने विवाह कर लिया। राहुल का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही डॉक्टर पत्नी ने उनके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। दिसंबर 2023 के बाद से दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। उन्होंने जब अपनी पत्नी और उसके परिजनों के सामने अलग होने के लिए तलाक का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कथित तौर पर धन वसूली के बिना रिश्ता खत्म करने से मना कर दिया। मांग पूरी न होने पर उन्हें कार्यालय में आकर बदनाम करने व छवि धूमिल करने की धमकी तक दी गई।