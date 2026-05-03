दोस्त की बेटी से शादी कराने का था प्लान, लेकिन फिर... जज अमन सुसाइड केस में पिता ने बताई नई बात
Judge Aman Sharma suicide case update: ये बात अमन के पिता प्रेम कुमार शर्मा के हवाले से सामने आई है। पिता के मुताबिक, अमन की शादी उनके दोस्त की बेटी के साथ होने वाली थी, लेकिन फिर... जानिए ऐसा क्या हुआ कि पिता को बाद में अपना प्लान बदलना पड़ा…
Judge Aman Sharma suicide case update: दिल्ली के पॉश कॉलोनी में आत्महत्या करने वाले जज अमन शर्मा की शादी का प्लान पहले कुछ और था। ये बात अमन के पिता प्रेम कुमार शर्मा के हवाले से सामने आई है। पिता के मुताबिक, अमन की शादी उनके दोस्त की बेटी के साथ होने वाली थी, लेकिन फिर... जानिए ऐसा क्या हुआ कि पिता को बाद में अपना प्लान बदलना पड़ा…
दोस्त की बेटी से शादी का था प्लान, लेकिन फिर…
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पिता प्रेम कुमार शर्मा के हवाले से बताया गया है कि शुरू में अमन की शादी एक दोस्त की बेटी से कराने का प्लान था। लेकिन, फिर अमन ने अपनी बैचमेट से शादी करने का फैसला लिया। पिता ने बताया, हम सबने अमन के फैसले का सम्मान किया और राजी-खुशी के साथ उनकी शादी कराई। अमन की शादी परिवार ने हिंदू रीति-रिवाजों से खूब धूम-धाम के साथ कराई थी। लेकिन फिर मामला धीरे-धीरे बिगड़ने लगा।
शादी के बाद धीरे-धीरे बिगड़ने लगी थी बात
पिता प्रेम कुमार के बताया, अमन कभी भी अपने पर्सनल झगड़ों के बारे में बात नहीं करते थे। वो स्वभाव से शांत थे, हमेशा दूसरों का सम्मान करते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे मामला बिगड़ने लगी थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि अमन को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। घर में पत्नी से लगातार हो रहे झगड़ों की वजह से वो परेशान थे।
अफसर पत्नी पर गंभीर आरोप, IAS साली का नाम भी शामिल
परिजनों का दावा है कि अमन की IAS साली ने उसकी पत्नी को भड़काया था। आत्महत्या के पहले अमन और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई भी हुई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिता ने दोनों के बीच हो रही तीखी बहस की आवाजें भी सुनी थीं। आरोप है कि पत्नी ने अमन के पिता की बेइज्जती की थी, जिससे अमन काफी आहत थे। परिवार का आरोप है कि इन सब कारणों के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है।
अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए ससुराल वाले
जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद अमन की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं थीं। पुलिस जांच के बाद अमन का पार्थिव शरीर दिल्ली से अलवर लाया गया, जहाँ रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पिता, एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान कैडर के कई सीनियर जज अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अलवर पहुंचे थे।
परिवार ने इस घटना को गंभीर अपराध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय दिलाने वाले के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो यह किसी के भी साथ हो सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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