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आज पहली बार आया बातचीत का प्रस्ताव; CJP से मुलाकात के बाद क्या बोले जेपी नड्डा, प्रदर्शनकारियों से एक अपील

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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संसद चलो मार्च के बीच सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों की एक लिखित याचिका उन्हें सौंपी। 

आज पहली बार आया बातचीत का प्रस्ताव; CJP से मुलाकात के बाद क्या बोले जेपी नड्डा, प्रदर्शनकारियों से एक अपील

संसद चलो मार्च के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के दो सदस्यों मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तीन बड़ी मांगे लिखकर जेपी नड्डा को सौंपी। अब जेपी नड्डा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और उन्होंने अपनी लिखित याचिकाउन्हें सौंप दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था जिसके बाद उनकी बातचीत हुई। उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने की भी अपील की है।

जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें।

इससे पहले सीजेपी ने दावा किया कि नड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर सरकार के भीतर चर्चा करेंगे और संगठन की मांगों पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से विचार-विमर्श के लिए कुछ समय मांगा है।सीजेपी की मांगों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर उनसे लगभग 10 मिनट तक मुलाकात की।

दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद आशुतोष रांका और मैंने जे.पी. नड्डा जी से उनके आवास पर लगभग 10 मिनट तक मुलाकात की। हमने अपनी मांगों से संबंधित एक लिखित ज्ञापन उन्हें सौंपा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस बीच सरकार के भीतर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में प्रक्रिया जारी है। इस बीच, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिये जाने जैसी खबरें भी आ रही हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब हजारों प्रदर्शनकारी यहां संसद मार्ग के निकट एकत्रित हुए और उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज का भी सामना किया। रांका ने कहा कि नड्डा ने उनसे कुछ समय मांगा है ताकि वह कॉजपा की ''निम्नलिखित मांगों पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर सकें जिनमें सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले सभी नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा शामिल है।''

रांका ने कहा कि सरकार से बातचीत का माध्यम स्थापित करने के लिए नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने रविवार देर रात ही उनसे संपर्क किया था।

उन्होंने कहा कि गंभीर स्तर पर बातचीत सोमवार सुबह छह बजे से शुरू हुई और पूर्वाह्न करीब 11:45 बजे ''जे पी नड्डा जी से मुलाकात पर एक सहमति बनी।''

रांका ने सोमवार अपराह्न 2:48 बजे 'एक्स' पर लिखा, "करीब 10 मिनट पहले हमारी नड्डा जी से मुलाकात हुई। वह हमारी मांगों पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तत्काल बल प्रयोग बंद करना चाहिए।"

सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए।

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से छात्रों और अन्य लोगों की भागीदारी वाले इस मार्च को संसद मार्ग के निकट रोक दिया गया, जहां पुलिस ने कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए थे। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा रोके जाने का अंदेशा था, लेकिन वे अपना प्रदर्शन जारी रखने को लेकर दृढ़ थे।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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