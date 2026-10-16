ACP विवेक भगत की शिकायत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पत्रकार को झटका, HC का तुरंत आदेश देने से इनकार
रोजी और सिंह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पुलिस को इस मामले की जांच के संबंध में आगे कोई कदम उठाने से रोकने का आदेश दिया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों रोजी और गजेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एससी/एसटी एफआईआर में जांच पर रोक की मांग वाली याचिका पर तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के तुरंत बाद होगी।
रोजी और सिंह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पुलिस को इस मामले की जांच के संबंध में आगे कोई कदम उठाने से रोकने का आदेश दिया जाए। उन्होंने बताया कि रोजी ने एसीपी भगत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके (रोजी के) खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
हाई कोर्ट ने क्या बताया कारण
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने समय की कमी का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले पर दशहरा अवकाश के बाद सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बंद रहेगा।
इससे पहले, महिला पत्रकार ने एसीपी विवेक भगत के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस शिकायत की जांच कर रही है। महिला पत्रकार के वकील ने मामले की जांच पर रोक लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं। उनका पक्ष सुने बिना मैं कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।
जज ने कहा, मैं इस तरह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा जताई गई तात्कालिकता को देखते हुए मामले को 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। महिला पत्रकार के वकील ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें एफआईआर की जांच पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश आज ही दिया जाना चाहिए।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महिला पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वकील को हाई कोर्ट के सामने यह आश्वासन देना चाहिए कि महिला पत्रकार के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
'एसीपी ने डराने के लिए दर्ज कराई एफआईआर'
वकील ने आरोप लगाया कि एसीपी ने महिला पत्रकार को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत पर आगे कार्रवाई करने से रोकने और डराने के लिए ही एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला पत्रकार की ओर से अधिवक्ता साइमन फारूकी ने याचिका दायर की थी। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि महिला पत्रकार को उच्चतम न्यायालय से पहले ही संरक्षण मिल चुका है।
अदालत ने महिला पत्रकार के एक पुरुष सहकर्मी की उस याचिका पर सुनवाई भी स्थगित कर दी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नयी दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस उपमंडल में तैनात एसीपी भगत की शिकायत पर स्वतंत्र पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भगत ने आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां की गईं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उनकी मानहानि की गई।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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