Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsjob seeker women physical relation and obscene video recording three arrested by faridabad police
नौकरी के आवेदन करने वाली लड़कियों से संबंध बनाकर रिकॉर्ड करते थे अश्लील वीडियो, 3 आरोपी दबोचे

नौकरी के आवेदन करने वाली लड़कियों से संबंध बनाकर रिकॉर्ड करते थे अश्लील वीडियो, 3 आरोपी दबोचे

संक्षेप:

फरीदाबाद में साइबर अपराध सेंट्रल थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी नौकरी के लिए आवेदन करने वाली युवतियों को अपनी प्लेसमेंट फर्म में सेक्रेटरी की नौकरी देने का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाते थे। 

Jan 19, 2026 10:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में साइबर अपराध सेंट्रल थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी नौकरी के लिए आवेदन करने वाली युवतियों को अपनी प्लेसमेंट फर्म में सेक्रेटरी की नौकरी देने का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाते थे। आरोपियों में से एक के मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो से इसका खुलासा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग शहरों में जाकर होटलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों के इंटरव्यू लेते थे। इस दौरान युवतियों का मोबाइल नंबर भी ले लेते थे। बाद में उनसे बातकर उन्हें अपनी फर्म में सेक्रेटरी बनाने और अच्छे वेतन का लालच देते थे।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद गैंगरेप कांड में बड़ा खुलासा, एंबुलेंस में ही हुई थी हैवानियत

इस दौरान आरोपी उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। पूछताछ में आरोपियों में से एक ने तीन युवतियों के साथ संबंध बनाने की बात कबूल की है। आरोपी ने दिल्ली के करोल बाग, मुंबई और पुणे में वारदात करना कबूल किया है। पुलिस जब आरोपियों के मोबाइल फोन को खंगाल रही थी तो इस दौरान दो-तीन युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले थे। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों में से एक ने तीन युवतियों को नौकरी का लालच और प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाना कबूल किया है। हालांकि, तीनों घटनाएं शहर की नहीं हैं। इस वजह से पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

सेक्रेटरी बनाने का लालच दिया

साइबर अपराध थाना सेंट्रल एसएचओ विमल कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपियों में से एक ने तीन युवतियों को सेक्रेटरी बनाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाना कबूला है। जिस-जिस शहर की घटनाएं हैं और वहां की पुलिस को जानकारी दी जाएगी। बता दें कि पुलिस ने तीन दिन पहले फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी चलाकर नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था।

तीन आरोपी पकड़े जा चुके

मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान दयाल नगर फरीदाबाद निवासी विशाल, दिल्ली के बलजीत नगर निवासी हर्ष कुमार और दिल्ली उत्तम नगर निवासी योगेश कुमार के रूप में हुई थी। आरोपियों ने गत वर्ष 12 नवंबर को शहर निवासी एक युवती को एयरलाइंस कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 43, 800 रुपये की ठगी की वारदात करना कबूला था। आरोपियों ने उसका इंटरव्यू लेकर अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया था। बाद में पता चला कि अपॉइंटमेंट लेटर फर्जी था।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के फर्जी डॉक्टर से पूछताछ करेगी SIT, 50 से कर चुका है हार्ट सर्जरी

होटल में आवेदनकर्ताओं का इंटरव्यू लेते थे

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वह होटल में कमरा लेकर आवेदनकर्ताओं के इंटरव्यू लेते थे। इस दौरान उनसे वर्दी, ट्रेनिंग, कैंटीन कार्ड और अन्य तरह के शुल्क के नाम पर उनसे 30 से 50 हजार रुपये तक ले लिए जाते थे। रुपये लेने के बाद उन्हें फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाते थे। जब आवेदक कंपनी पहुंचता तो उसे फर्जीवाड़े का पता चलता था, तब तक आरोपी होटल से फरार हो चुके होते थे।

युवाओं को ऐसे जाल में फंसाते थे

पुलिस को पता चला था कि यह गिरोह शहर के अलग-अलग हिस्सों में चल रहा है। आरोपी पहले नौकरी लगवाने वाली एक वेबसाइट पर अपनी फर्म का विज्ञापन देते थे। विज्ञापन देने के बाद नौकरी के इच्छुक लोग आवेदन करते थे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Faridabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।