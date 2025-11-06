JNU में फिर 'लाल' का कमाल, अध्यक्ष समेत सभी 4 सीटों पर लेफ्ट का कब्जा, ABVP को झटका

संक्षेप: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार लेफ्ट दल ने कमाल कर दिया है। एक ओर लेफ्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अध्यक्ष समेत सभी चारों सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार लेफ्ट दल ने कमाल कर दिया है। एक ओर लेफ्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अध्यक्ष समेत सभी चारों सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो वहीं, ABVP ने बीते साल जीती गई एक सीट को भी गंवा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन कितने वोटों से जीता? इस बार प्रेसिडेंट पद को अदिति मिश्रा ने जीता है। बाकी के जीते हुए अन्य उम्मीदवारों के नाम हैं- के गोपिका ने वाइस प्रेसिडेंट का पद, सुनील यादव ने जनरल सेक्रेटरी का पद, दानिश अली ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जीता है। अध्यक्ष अदिति मिश्रा को कुल 1937 वोट मिले हैं। के गोपिका को 3101, सुनील यादव को 2002 और दानिश अली को कुल 2083 वोट मिले हैं।

पूरे दिन चली वोटों की गिनती के दौरान लेफ्ट दल का बोलबाला दिखाई दे रहा था। प्रेसिडेंट पद पर लेफ्ट की अदिति शर्मा लगातार आगे चल रही थीं। अंत में गिनती पूरी होने तक वही हुआ, जिसका लेफ्ट दल सुबह से इंतजार कर रहे थे।

लेफ्ट का गिनती में रहा था दबदबा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के प्रतिनिधियों के अनुसार, 4340 वोटों की गिनती के बाद, लेफ्ट यूनिटी की अदिति मिश्रा 1375 वोटों के साथ प्रेसिडेंट की रेस में आगे चल रही थीं। उनके बाद ABVP के विकास पटेल 1192 वोटों के साथ दूसरे और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स एसोसिएशन (PSA) की शिंदे विजयलक्ष्मी 915 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे।

देर शाम हुई गिनती में उपाध्यक्ष के पद पर के. गोपिका 3220 वोट हासिल कर एबीवीपी से 1385 वोटों से आगे थीं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की तान्या कुमारी को 1835 मत मिले थे। महासचिव पद पर वाम संगठन के सुनील यादव को 2125 वोट मिले थे, जबकि एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को 1980 वोट मिले। महासचिव पद पर दोनों के बीच सिर्फ 145 वोटों का फासला था।