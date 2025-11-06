JNUSU Result: जेएनयू में दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP की बढ़त; देखें रिजल्ट
संक्षेप: JNUSU Election Result 2025 Live: जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना में लेफ्ट यूनिटी प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट पर आगे चल रही है, वहीं एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी और और जनरल सेक्रेटरी सीट पर आगे है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कैंपस में आज भी चुनावी सरगर्मी तेज है। कल रात से शुरू हुई वोटों की गिनती में रोमांच चरम पर है। लेफ्ट यूनिटी की उम्मीदें प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर चमक रही हैं, लेकिन एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर धमाकेदार कमबैक कर दिया। कुल 4,340 वोटों की गिनती के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, जो पूरे दृश्य को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। नतीजों का अंतिम ऐलान आज शाम तक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बता रहा है कि वैचारिक जंग में दोनों तरफ का दम दिख रहा है।
कौन आगे कौन पीछे? (4340 वोटों की गिनती तक)
|पद
|उम्मीदवार (संगठन)
|वोट
|प्रेसिडेंट
|अदिति मिश्रा (लेफ्ट)
|1375
|विकास पटेल (एबीवीपी)
|1192
|शिंदे विजयालक्ष्मी (पीएसए)
|915
|विकास (एनएसयूआई)
|341
|अंगद सिंह (स्वतंत्र)
|136
|राज रतन राजौरिया (बीएपीएसए)
|180
|नोटा
|118
|शिरसावा इंदु (दिशा)
|63
|ब्लैंक
|33
|अमान्य
|52
|वाइस-प्रेसिडेंट
|के. गोपिका (लेफ्ट)
|2146
|तान्या कुमारी (एबीवीपी)
|1437
|शेख शाहनवाज (एनएसयूआई)
|316
|नोटा
|324
|ब्लैंक
|85
|अमान्य
|32
|जनरल सेक्रेटरी
|राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी)
|1496
|सुनील यादव (लेफ्ट)
|1367
|शुआइब खान (बीएपीएसए)
|592
|प्रीति (एनएसयूआई)
|361
|गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ)
|196
|नोटा
|231
|ब्लैंक
|62
|अमान्य
|35
|जॉइंट सेक्रेटरी
|अनुज दामरा (एबीवीपी)
|1494
|दानिश अली (लेफ्ट)
|1447
|रवि राज (सीआरजेडी)
|684
|मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू)
|260
|कुलदीप ओझा (एनएसयूआई)
|167
|नोटा
|198
|ब्लैंक
|63
|अमान्य
|34
लेफ्ट आगे, एबीवीपी का सरप्राइज
मंगलवार को 67% वोटर टर्नआउट के साथ संपन्न हुए चुनाव में छात्रों ने ढोल-नगाड़ों, नारों और जोशीले कैंपेन से कैंपस को रंगीन बना दिया था। अब काउंटिंग रूम से लाइव अपडेट्स आ रहे हैं – प्रेसिडेंट की रेस में लेफ्ट की अदिति मिश्रा 1,375 वोटों के साथ लीड कर रही हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल 1,192 पर हैं। वाइस-प्रेसिडेंट में भी लेफ्ट की के. गोपिका बाबू ने 2,146 वोट जुटाकर तान्या कुमारी (1,437) को पीछे छोड़ दिया। जनरल सेक्रेटरी में एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे थोड़ी बढ़त पर हैं (1,496 बनाम लेफ्ट के सुनील यादव के 1,367), वहीं जॉइंट सेक्रेटरी में एबीवीपी के अनुज दामरा आगे चल रहे हैं।
पिछले साल भी जॉइंट सेक्रेटरी पर जीती थी ABVP
पिछले साल लेफ्ट ने तीन सीटें जीती थीं, जबकि एबीवीपी ने दशक बाद जॉइंट सेक्रेटरी पर कब्जा किया था। इस बार भी वही कहानी दोहराती नजर आ रही है – समावेशिता और छात्र कल्याण के मुद्दों पर लेफ्ट मजबूत, वहीं राष्ट्रवाद और परफॉर्मेंस के नारे पर एबीवीपी ने दांव खेला। लेकिन एबीवीपी का ये छोटा सा 'विजय' रणनीति का हिस्सा लगता है।