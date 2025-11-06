JNUSU Result: जेएनयू में दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP की बढ़त; देखें रिजल्ट

संक्षेप: JNUSU Election Result 2025 Live: जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना में लेफ्ट यूनिटी प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट पर आगे चल रही है, वहीं एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी और और जनरल सेक्रेटरी सीट पर आगे है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कैंपस में आज भी चुनावी सरगर्मी तेज है। कल रात से शुरू हुई वोटों की गिनती में रोमांच चरम पर है। लेफ्ट यूनिटी की उम्मीदें प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर चमक रही हैं, लेकिन एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर धमाकेदार कमबैक कर दिया। कुल 4,340 वोटों की गिनती के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, जो पूरे दृश्य को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। नतीजों का अंतिम ऐलान आज शाम तक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बता रहा है कि वैचारिक जंग में दोनों तरफ का दम दिख रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन आगे कौन पीछे? (4340 वोटों की गिनती तक)

पद उम्मीदवार (संगठन) वोट प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा (लेफ्ट) 1375 विकास पटेल (एबीवीपी) 1192 शिंदे विजयालक्ष्मी (पीएसए) 915 विकास (एनएसयूआई) 341 अंगद सिंह (स्वतंत्र) 136 राज रतन राजौरिया (बीएपीएसए) 180 नोटा 118 शिरसावा इंदु (दिशा) 63 ब्लैंक 33 अमान्य 52 वाइस-प्रेसिडेंट के. गोपिका (लेफ्ट) 2146 तान्या कुमारी (एबीवीपी) 1437 शेख शाहनवाज (एनएसयूआई) 316 नोटा 324 ब्लैंक 85 अमान्य 32 जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी) 1496 सुनील यादव (लेफ्ट) 1367 शुआइब खान (बीएपीएसए) 592 प्रीति (एनएसयूआई) 361 गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ) 196 नोटा 231 ब्लैंक 62 अमान्य 35 जॉइंट सेक्रेटरी अनुज दामरा (एबीवीपी) 1494 दानिश अली (लेफ्ट) 1447 रवि राज (सीआरजेडी) 684 मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू) 260 कुलदीप ओझा (एनएसयूआई) 167 नोटा 198 ब्लैंक 63 अमान्य 34

लेफ्ट आगे, एबीवीपी का सरप्राइज मंगलवार को 67% वोटर टर्नआउट के साथ संपन्न हुए चुनाव में छात्रों ने ढोल-नगाड़ों, नारों और जोशीले कैंपेन से कैंपस को रंगीन बना दिया था। अब काउंटिंग रूम से लाइव अपडेट्स आ रहे हैं – प्रेसिडेंट की रेस में लेफ्ट की अदिति मिश्रा 1,375 वोटों के साथ लीड कर रही हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल 1,192 पर हैं। वाइस-प्रेसिडेंट में भी लेफ्ट की के. गोपिका बाबू ने 2,146 वोट जुटाकर तान्या कुमारी (1,437) को पीछे छोड़ दिया। जनरल सेक्रेटरी में एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे थोड़ी बढ़त पर हैं (1,496 बनाम लेफ्ट के सुनील यादव के 1,367), वहीं जॉइंट सेक्रेटरी में एबीवीपी के अनुज दामरा आगे चल रहे हैं।