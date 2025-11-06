Hindustan Hindi News
JNUSU Result: जेएनयू में दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP की बढ़त; देखें रिजल्ट

JNUSU Result: जेएनयू में दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP की बढ़त; देखें रिजल्ट

संक्षेप: JNUSU Election Result 2025 Live: जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना में लेफ्ट यूनिटी प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट पर आगे चल रही है, वहीं एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी और और जनरल सेक्रेटरी सीट पर आगे है।

Thu, 6 Nov 2025 10:57 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कैंपस में आज भी चुनावी सरगर्मी तेज है। कल रात से शुरू हुई वोटों की गिनती में रोमांच चरम पर है। लेफ्ट यूनिटी की उम्मीदें प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर चमक रही हैं, लेकिन एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर धमाकेदार कमबैक कर दिया। कुल 4,340 वोटों की गिनती के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, जो पूरे दृश्य को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। नतीजों का अंतिम ऐलान आज शाम तक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बता रहा है कि वैचारिक जंग में दोनों तरफ का दम दिख रहा है।

कौन आगे कौन पीछे? (4340 वोटों की गिनती तक)

पदउम्मीदवार (संगठन)वोट
प्रेसिडेंटअदिति मिश्रा (लेफ्ट)1375
विकास पटेल (एबीवीपी)1192
शिंदे विजयालक्ष्मी (पीएसए)915
विकास (एनएसयूआई)341
अंगद सिंह (स्वतंत्र)136
राज रतन राजौरिया (बीएपीएसए)180
नोटा118
शिरसावा इंदु (दिशा)63
ब्लैंक33
अमान्य52
वाइस-प्रेसिडेंटके. गोपिका (लेफ्ट)2146
तान्या कुमारी (एबीवीपी)1437
शेख शाहनवाज (एनएसयूआई)316
नोटा324
ब्लैंक85
अमान्य32
जनरल सेक्रेटरीराजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी)1496
सुनील यादव (लेफ्ट)1367
शुआइब खान (बीएपीएसए)592
प्रीति (एनएसयूआई)361
गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ)196
नोटा231
ब्लैंक62
अमान्य35
जॉइंट सेक्रेटरीअनुज दामरा (एबीवीपी)1494
दानिश अली (लेफ्ट)1447
रवि राज (सीआरजेडी)684
मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू)260
कुलदीप ओझा (एनएसयूआई)167
नोटा198
ब्लैंक63
अमान्य34

लेफ्ट आगे, एबीवीपी का सरप्राइज

मंगलवार को 67% वोटर टर्नआउट के साथ संपन्न हुए चुनाव में छात्रों ने ढोल-नगाड़ों, नारों और जोशीले कैंपेन से कैंपस को रंगीन बना दिया था। अब काउंटिंग रूम से लाइव अपडेट्स आ रहे हैं – प्रेसिडेंट की रेस में लेफ्ट की अदिति मिश्रा 1,375 वोटों के साथ लीड कर रही हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल 1,192 पर हैं। वाइस-प्रेसिडेंट में भी लेफ्ट की के. गोपिका बाबू ने 2,146 वोट जुटाकर तान्या कुमारी (1,437) को पीछे छोड़ दिया। जनरल सेक्रेटरी में एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे थोड़ी बढ़त पर हैं (1,496 बनाम लेफ्ट के सुनील यादव के 1,367), वहीं जॉइंट सेक्रेटरी में एबीवीपी के अनुज दामरा आगे चल रहे हैं।

पिछले साल भी जॉइंट सेक्रेटरी पर जीती थी ABVP

पिछले साल लेफ्ट ने तीन सीटें जीती थीं, जबकि एबीवीपी ने दशक बाद जॉइंट सेक्रेटरी पर कब्जा किया था। इस बार भी वही कहानी दोहराती नजर आ रही है – समावेशिता और छात्र कल्याण के मुद्दों पर लेफ्ट मजबूत, वहीं राष्ट्रवाद और परफॉर्मेंस के नारे पर एबीवीपी ने दांव खेला। लेकिन एबीवीपी का ये छोटा सा 'विजय' रणनीति का हिस्सा लगता है।

