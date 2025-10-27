JNUSU Election 2025 : जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन आज, 4 को होगी वोटिंग; 6 को नतीजे

संक्षेप: दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 4 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। छात्र संघ चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर जेएनयू में छात्रों का उत्साह साफ देखा जा सकता है।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 4 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। छात्र संघ चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर जेएनयू में छात्रों का उत्साह साफ देखा जा सकता है। जेएनयू परिसर के हर हिस्से में विचारधाराओं की बहस, छात्र अधिकारों की मांगें जारी हैं।

चुनाव को लेकर घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। वैलिड नॉमिनेशन की लिस्ट 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दिखाई जाएगी, जिसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट शाम 7 बजे तक जारी कर दी जाएगी।

कैंपेन के चरण में 29 से 31 अक्टूबर तक स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग होंगी, जिसके बाद 1 नवंबर को यूनिवर्सिटी जीबीएम होगी। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट 2 नवंबर को होगी, जबकि 3 नवंबर को 'नो कैंपेन डे' घोषित किया गया है।

वोटिंग 4 नवंबर को दो सेशन में होगी - सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक - वोटों की गिनती रात 9 बजे शुरू होगी। नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस बार भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि आईसा डीएसएफ और एसएफआई ने संयुक्त मोर्चे के रूप में मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों से परिसर में पोस्टर, नारे, और छात्र संवाद सभाओं के जरिये चुनावी माहौल चरम पर पहुंच चुका है।

गौरतलब है कि पिछले साल के चुनावों में लेफ्ट समर्थित छात्र समूहों ने 4 में से 3 सेंट्रल पैनल पदों पर जीत हासिल की थी, जबकि एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी का पद जीता था - जो लगभग एक दशक में उसकी पहली जीत थी।

एबीवीपी, जेएनयू ने रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि एबीवीपी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्रावासों, मेस, क्लासरूम और ढाबों पर जाकर छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एबीवीपी ने कहा कि वह छात्रों को पिछले छह वर्षों में जेएनयू परिसर में प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पाठ्यक्रम, छात्रावास और फेलोशिप से संबंधित सुधारों के बारे में अवगत करा रही है।

एबीवीपी के केंद्रीय चुनाव संयोजक अरुण श्रीवास्तव ने कहा की एबीवीपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। कार्यकर्ता छात्रों की समस्याओं को समझने और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें बेहतर शिक्षा सुविधाएं, छात्रवृत्ति, छात्रावास व्यवस्था और सुरक्षा जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं। एबीवीपी जेएनयू इकाई अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि छात्रों का उत्साह परिषद के लिए प्रेरक है।