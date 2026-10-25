जेएनयू की दीवारों पर उमर खालिद के समर्थन में नारे; बढ़ा विवाद, ऐक्शन की मांग
जेएनयू परिसर में 'उमर खालिद को रिहा करो' जैसे विवादित नारे लिखने को लेकर विहिप और एबीवीपी ने कड़ा विरोध जताया है। दोनों संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर की दीवारों पर 'उमर खालिद को रिहा करो' और 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे विवादित नारे और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के चित्र के पास आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इसका कड़ा विरोध जताया है। एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी संगठनों ने शैक्षणिक माहौल खराब करने के लिए यह हरकत की है। विहिप ने कहा कि देश-विरोधी गिरोह शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। दोनों संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ऐसी घटनाओं से बढ़ता है टकराव
एबीवीपी ने जेएनयू परिसर में 'उमर खालिद को रिहा करो' और 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे आपत्तिजनक नारे लिखे जाने में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी की जेएनयू इकाई ने वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं पर परिसर की दीवारों पर ऐसे आपत्तिजनक नारे लिखने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने दावा किया कि जेएनयू में इस तरह की घटनाओं से वैचारिक टकराव का खतरा पैदा होता है।
आरोपियों पर हो कार्रवाई
जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि विचारों की स्वतंत्रता विरोधी विचारों या राष्ट्रीय हस्तियों का अनादर करने का अधिकार नहीं देती है। सावरकर की तस्वीर के पास आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखना और परिसर की दीवारों पर चरमपंथी राजनीतिक नारे लिखना विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश है। जेएनयू प्रशासन को इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर के उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
विहिप ने की ऐक्शन की मांग
वहीं विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जेएनयू परिसर में लिखे नारों पर आपत्ति जताई और विश्वविद्यालय प्रशासन से इन्हें लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के बाद अब जेएनयू की दीवारों पर भी 'उमर खालिद को रिहा करो' और 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे नारे लिखे गए हैं। वीर सावरकर के चित्र पर आपत्तिजनक बातें लिखे जाने की घटना हुई है।
देश-विरोधी गिरोह बना रहा निशाना
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस, कम्युनिस्ट और चरमपंथी तत्वों का देश-विरोधी गिरोह शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बना रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को ज्ञान और संवाद के केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। इन संस्थानों को भड़काऊ नारेबाजी और राष्ट्रीय हस्तियों के कथित अपमान की जगह नहीं बनने देना चाहिए। जेएनयू प्रशासन को जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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