जेएनयू हिंसा मामले में FIR दर्ज, जांच शुरू; यूनिवर्सिटी प्रशासन की सख्त चेतावनी
जेएनयू में रविवार रात दो छात्र समूहों के बीच हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गहन जांच जारी है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशसन ने सख्त चेतावनी जारी की है।
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू परिसर में रविवार देर रात हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात छात्रों के दो संगठनों के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें कई छात्र घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कैंपस पहुंचकर सुरक्षा बढ़ाई गई। सोमवार को विश्वविद्यालय के सीएसओ ने इस घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
दो संगठनों के बीच मारपीट
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रविवार देर रात छात्रों के दो संगठनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस झगड़े में कई छात्रों के घायल होने की सूचना मिली थी। देर रात कई कॉल मिलने के बाद पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की। सोमवार को मामले में विश्वविद्यालय के सीएसओ की ओर से रात हुई घटना को लेकर शिकायत दी गई।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि जेएनयूएसयू नेताओं और उनके सहयोगियों के साथ हिंसक घटना हुई। शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 115(2)/ 126(2)/ 191(2)/ 189(2)/ 121(1)/ 132/ 61(2) और 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा शैक्षणिक भवनों में ताला लगाने और केंद्रीय पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव डालने की सूचना मिली है। प्रशासन विश्वविद्यालय नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं।
पुलिस अधिकारियों ने की बैठक
एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर में जेएनयू के सुरक्षाबलों व पुलिस अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और आगे सुरक्षा की नीतियों को लेकर चर्चा हुई।
26 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय तक मार्च
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जारी विवाद के बीच छात्र संगठनों ने 26 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की घोषणा की है। जेएनयू छात्रसंघ का कहना है कि कुलपति द्वारा एक पॉडकास्ट में दलित समुदाय को लेकर की गई कथित टिप्पणी आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण है। इसके लिए कुलपति को माफी मांगनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।