जेएनयू में बवाल; जीबीएम में छात्र संगठनों में जमकर मारपीट, 4 घायल- VIDEO

संक्षेप: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर आयोजित आम सभा में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर बवाल हो गया। झड़पों में 4 छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए आयोजित आम सभा में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। झड़पों में 4 छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। बता दें कि यह बैठक चुनाव समिति के गठन के लिए होती है। पिछले छात्र संघ चुनाव में भी जीबीएम यानी जनरल बॉडी मिटिंग में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी।

एक दूसरे पर मारपीट का लगाया आरोप प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नवंबर में आयोजित होने वाले छात्र संघ चुनाव से पूर्व ही स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आयोजित जीबीएम में शाम को दो छात्र संगठनों के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बहस और तर्क वितर्क जल्द ही लात घूंसों की बौछार में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। एबीवीपी की तरफ से एक छात्रा और आइसा की तरफ से तीन छात्रों के घायल होने की सूचना है।

एबीवीपी ने बयान पर जताई आपत्ति दो घायलों को सफदरजंग अस्पताल एमएलसी के लिए ले जाया गया है। एबीवीपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जीबीएम की बैठक के बीच वामपंथी गुट से जुड़े एक काउंसलर ने अत्यंत भेदभावपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र और एबीवीपी से जुड़े लोग जेएनयू में आने के योग्य नहीं हैं, इन्हें ऑडिटोरियम और इस कैंपस से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए।

बयान के बाद गरमाया माहौल इस बयान के बाद जीबीएम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश की, तो वामपंथी छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। इस हिंसा में कई छात्र घायल हो गए, जिनमें महिला छात्राएं भी शामिल हैं। वामपंथी गुटों द्वारा महिला छात्राओं पर हमला अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है।

जेएनयू की लोकतांत्रिक परंपरा पर हमला- ABVP एबीवीपी-जेएनयू ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना जेएनयू की लोकतांत्रिक और बौद्धिक परंपराओं पर सीधा हमला है। जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा यह घटना जेएनयू की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति के जवाब में हिंसा और क्षेत्रीय घृणा फैलाना लोकतंत्र के खिलाफ है।

छात्रा पर हमला निंदनीय जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य से आने वाले छात्र समान गरिमा रखते हैं। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह क्षेत्र, विचारधारा या संगठन के आधार पर किसी का अपमान करे या हमला करे। छात्रा पर हमला करना न केवल निंदनीय है, वरन जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित संस्था की मर्यादा के प्रतिकूल भी है।