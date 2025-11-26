इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के पीछे JNUSU था? FIR में आया नाम तो भड़का छात्र संघ

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की FIR में नाम आने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक बयान भी जारी किया है। संघ ने लिखा कि हमारे ध्यान में आया है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन की FIR में जेएनयूएसयू को आयोजक (Organizer) बताया है।

जेएनयू स्टूडेंड यूनियन ने इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का आयोजक बताए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। JNUSU ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें पलूशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन का आयोजक बताए जाने का हम खंडन करते हैं। ये आरोप झूठे हैं और साजिश रचने के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न तो JNUSU इसका आयोजक था और न ही इसमें शामिल था।

दिल्ली पुलिस की FIR में नाम आने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक बयान भी जारी किया है। संघ ने लिखा कि हमारे ध्यान में आया है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन की FIR में जेएनयूएसयू को आयोजक (Organizer) बताया है। जेएनयूएसयू, दिल्ली पुलिस की तरफ से जेएनयूएसयू के खिलाफ साजिश रचने के लिए लगाए गए इन झूठे आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है।

आगे लिखा कि हमारे पास दिल्ली पुलिस को भेजे गए संचार (Communication) के रिकॉर्ड हैं कि जेएनयूएसयू इस कार्यक्रम का न तो आयोजक था और न ही इसमें शामिल। दिल्ली पुलिस को बार-बार सूचित करने के बावजूद, केवल नाम शामिल करने जैसी कार्रवाई से दिल्ली पुलिस के इरादों पर संदेह पैदा होता है।