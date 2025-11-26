इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के पीछे JNUSU था? FIR में आया नाम तो भड़का छात्र संघ
जेएनयू स्टूडेंड यूनियन ने इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का आयोजक बताए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। JNUSU ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें पलूशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन का आयोजक बताए जाने का हम खंडन करते हैं। ये आरोप झूठे हैं और साजिश रचने के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न तो JNUSU इसका आयोजक था और न ही इसमें शामिल था।
दिल्ली पुलिस की FIR में नाम आने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक बयान भी जारी किया है। संघ ने लिखा कि हमारे ध्यान में आया है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन की FIR में जेएनयूएसयू को आयोजक (Organizer) बताया है। जेएनयूएसयू, दिल्ली पुलिस की तरफ से जेएनयूएसयू के खिलाफ साजिश रचने के लिए लगाए गए इन झूठे आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है।
आगे लिखा कि हमारे पास दिल्ली पुलिस को भेजे गए संचार (Communication) के रिकॉर्ड हैं कि जेएनयूएसयू इस कार्यक्रम का न तो आयोजक था और न ही इसमें शामिल। दिल्ली पुलिस को बार-बार सूचित करने के बावजूद, केवल नाम शामिल करने जैसी कार्रवाई से दिल्ली पुलिस के इरादों पर संदेह पैदा होता है।
छात्र संगठन ने आगे कहा कि हम छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की ओर से की गई पुलिस बर्बरता और दमन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और छात्रों के साथ हाथापाई, हमला और यौन उत्पीड़न में शामिल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। हम गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं। अमानवीय पुलिस बर्बरता के लिए दिल्ली पुलिस पर शर्म आती है! इस झूठी साज़िश को रोको! दिल्ली को सांस लेने लायक हवा चाहिए।