JNU छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 28 छात्र हिरासत में, बेरिकेडिंग तोड़ने का आरोप; 6 पुलिसकर्मी भी घायल

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान झड़प की खबर भी सामने आ रही है। इस झड़प में 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है।

दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान झड़प की खबर भी सामने आ रही है। इस झड़प में 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस थाने का घेराव करने के लिए एकत्रित हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत जेएनयू के 28 छात्र हिरासत में ले लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, आज शाम लगभग 6:00 बजे, लगभग 70-80 छात्र, जिनमें छात्राओं भी शामिल थीं, जेएनयू के पश्चिमी गेट पर इकट्ठेह हुए।

नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए थे। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद, छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेड्स को धक्का देकर तोड़ दिया, पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और नेल्सन मंडेला मार्ग पर आ गए, जिससे यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया।

पुलिस ने आगे कहा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा सहित कुल 28 छात्रों (19 पुरुष और 9 महिलाएं) को हिरासत में लिया गया। घटना के दौरान, छह पुलिसकर्मियों (चार पुरुष और दो महिला) को चोटें आईं और उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।