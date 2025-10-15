JNU में छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक में बवाल, छात्रों के बीच हाथापाई
संक्षेप: जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को तनाव बढ़ गया। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी जीबीएम में हिंसा की घटना हुई है। आम सभा में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर हाथापाई देखी गई है।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए आयोजित आम सभा में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। कुछ छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। बता दें कि यह बैठक चुनाव समिति के गठन के लिए होती है। पिछले छात्र संघ चुनाव में भी जीबीएम यानी जनरल बॉडी मिटिंग में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी।
बताया जाता है कि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले की अहम प्रक्रिया के तहत स्कूल स्तर पर जीबीएम (जनरल बॉडी मीटिंग) आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आइसा के तीन समर्थकों को चोट आई हैं।
जेएनयू छात्र संघ चुनाव इस साल नवंबर में फिर से शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए औपचारिक रूप से एक शिकायत निवारण सेल (GRC) का गठन किया है। डीन प्रोफेसर मनुराधा चौधरी की अध्यक्षता वाले पैनल में 10 फैकेलिटी सदस्य और दो छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं।
खबर अपडेट हो रही है।