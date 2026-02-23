JNU में आधी रात को फिर हुई हिंसा; लेफ्ट-राइट विंग के छात्र आपस में भिड़े, कई घायल

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के कैंपस में आज फिर हंगामे का एक और ताजा मामला सामने आया है। जेएनयू के कैंपस में उस वक्त तनाव तब बढ़ गया जब लेफ्ट और राइट विंग के स्टूडेंट ग्रुप्स ने रविवार देर रात एक विरोध मार्च के दौरान एक-दूसरे पर मारपीट और हिंसा करने का आरोप लगाया है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के कैंपस में आज फिर हंगामे का एक और ताजा मामला सामने आया है। जेएनयू के कैंपस में उस वक्त तनाव तब बढ़ गया जब लेफ्ट और राइट विंग के स्टूडेंट ग्रुप्स ने रविवार देर रात एक विरोध मार्च के दौरान एक-दूसरे पर मारपीट और हिंसा करने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स के मुताबिक, यह कथित घटना सोमवार तड़के करीब 1.30 बजे हुई, जहां स्टूडेंट्स के बीच हाथापाई के बाद कथित पत्थरबाजी में कई स्टूडेंट्स घायल हो गए।

बयान के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने वाइस-चांसलर शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के इस्तीफे और रस्टिकेशन ऑर्डर को रद्द करने की मांग करते हुए ईस्ट गेट की ओर "समता जुलूस" बुलाया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्च में शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों को उनसे भिड़ने दिया।

हालांकि, एबीवीपी ने आरोपों को खारिज कर दिया और लेफ्ट-समर्थित संगठनों पर झड़प भड़काने और घटना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत लेफ्ट-समर्थित संगठनों ने दावा किया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने JNUSU कैंप पर पत्थर फेंके और निहत्थे छात्रों पर हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

वहीं एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट-विंग ग्रुप्स ने उनके सदस्यों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें प्रतीक भारद्वाज भी शामिल हैं, जिन्हें पीटा गया और उन पर आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर फेंका गया।

फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर से अंधा कर दिया : एबीवीपी एबीवीपी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया, “जेएनयू के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट प्रतीक भारद्वाज पर कथित तौर पर लेफ्ट के गुंडों ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज कैंपस के अंदर हमला किया। पहले उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर से अंधा कर दिया गया और फिर बेरहमी से पीटा गया। यह भी आरोप है कि इस जानलेवा हमले के दौरान एक सिलेंडर भी खोला गया और उसका इस्तेमाल किया गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर है।”

जेएनयू कैंपस में इस घटना से गुस्सा फैल गया है और हिंसा में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

‘आतंक की रात’ में बदल गए हालात : वैभव मीणा एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट-विंग संगठनों की अगुवाई में लगभग एक हफ्ते तक चली हड़ताल के बाद यह हिंसा शुरू हुई। JNUSU के जॉइंट सेक्रेटरी औक एबीवीपी नेता वैभव मीणा के मुताबिक, जब नकाबपोश लोगों का एक बड़ा ग्रुप कैंपस में घुस आया तो हालात ‘आतंक की रात’ में बदल गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में शांति से पढ़ रहे थे, उन्हें 300 से 400 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने भगा दिया और उन पर हमला किया। मीणा ने एक बहुत गंभीर दावे में कहा कि विजय नाम के एक स्टूडेंट को 100 से 150 लोगों के एक ग्रुप ने टारगेट किया और "मॉब लिंचिंग" कर दी।

'300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने छात्रो को स्टडी रूम से भगाया' एएनआई से बात करते हुए JNUSU जॉइंट सेक्रेटरी और एबीवीपी के वैभव मीणा ने कहा, “यहां पिछले 7-8 दिनों से लेफ्ट विंग की हड़ताल चल रही है... जिस तरह का आतंक उन्होंने रात भर फैलाया है, वे स्कूलों में गए और 300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने स्टूडेंट्स को स्टडी रूम से भगा दिया.... विजय को 100-150 लोगों ने मॉब लिंच कर दिया... दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया... हम इसकी निंदा करते हैं...”

इस झड़प में फंसे कई स्टूडेंट्स द्वारा शेयर किए गए कथित वीडियो के अनुसार, विरोधी ग्रुप्स ने प्रदर्शन स्थल के पास हिंसा करने के चलते कैंपस में अफरा-तफरी और डर का माहौल था। स्टूडेंट्स के मुताबिक, कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि, यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

एबीवीपी ने सोशल मीडिया पर हैशटैग कैंपेन चलाया वहीं, इस घटना के बाद एबीवीपी ने सोशल मीडिया पर #LeftAttacksJNUAgain हैशटैग का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त कैंपेन शुरू किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस पर कैंपस को "युद्ध के मैदान में बदलने" के दौरान कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है।

एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप एबीवीपी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “यह स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है! यह सोची-समझी, सोची-समझी हिंसा है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस को लड़ाई के मैदान में बदला जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करने और वहां रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए टारगेट किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है। अगर ये लेफ्ट के गुंडे देश की राजधानी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कर सकते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? @DelhiPolice यह इंतजार नहीं किया जा सकता। तुरंत एक्शन लें। इसमें शामिल लोगों को अरेस्ट करें। किसी और स्टूडेंट को स्ट्रेचर पर ले जाने से पहले कानून का डर पैदा करें। स्टूडेंट्स की जान बर्बाद नहीं की जा सकती! #LeftAttacksJNUAgain”।