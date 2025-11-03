Hindustan Hindi News
JNUSU चुनाव: प्रेसिडेंशियल डिबेट के पहले चरण में गाजा का जिक्र, किसने क्या कहा?

संक्षेप: जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट रविवार देर रात आयोजित हुई। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होने वाली इस बहस में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की ओर से गाजा, सूडान, यूक्रेन, अजरबैजान का जिक्र किया गया। 

Mon, 3 Nov 2025 04:15 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट रविवार देर रात आयोजित हुई। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होने वाली इस बहस में एनएसयूआई की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विकास की ओर से गाजा, सूडान, यूक्रेन, अजरबैजान का जिक्र किया गया। विकास ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है।

विकास ने कहा कि मैं गाजा, सूडान, यूक्रेन, अजरबैजान के लोगों को सलाम पेश करता हूं। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मैं इस सरकार का विरोध करता हूं। सीजेआई पर फेंकी चप्पल देश के मूल्यों पर चोट थी। मैं घटना की निंदा करता हूं। विकास पटेल ने यह भी कहा कि हम कैम्पस से वाम संगठन को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये लोग कैम्पस को बर्बाद कर रहे हैं।

वहीं पीएसआई की ओर से उम्मीदवार शिंदे विजयलक्ष्मी वेंकट राव ने कहा कि मौजूदा सरकार दलित, आदिवासी और महिलाओं को पीड़ा दे रही है। ये लोग जीएसटी लगाने को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं फिर हटाने को मास्टर स्ट्रोक करार देते हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि किसी के आगे नहीं झुकेंगे लेकिन अमेरिका के आगे झुक जाते हैं।

वहीं आइसा की ओर से उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के संघर्ष को कमजोर करना चाहती है। सरकार 2020 में दंगे कराती है और उमर खालिद, शरजील इमाम को जेल में डाल देती है। सरकार ठेका प्रथा से लोगों को भर रही। सरकार एयरपोर्ट और जमीनें बेच रही है। हम पेपरलीक के खिलाफ खड़े रहेंगे। सरकार 5-5 लाख के एयर प्यूरीफायर लगवाती है और खुद को सनातनी कहती है।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार एसएफआई, आइसा और डीएसएफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वाम एकता की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति मिश्रा (स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज) ने पीएचडी छात्रों की बेदखली, हॉस्टल फीस वृद्धि और महिला अपराध जैसे कई मुद्दे गिनाए। एबीवीपी अकेले चुनाव मैदान में है। एबीवीपी विकास के मुद्दे पर ताल ठोक रही है। जेएनयू में 4 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 6 नवंबर को घोषित होंगे।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं।
