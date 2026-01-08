Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJNU is the most nationalist university VC Santishree Pandit on PM Modi and Amit Shah slogan controversy
JNU राष्ट्रवादी संस्थान, यहां वंदे मातरम् गाया जाता है; मोदी-शाह के खिलाफ नारों से मचे विवाद के बीच VC

JNU राष्ट्रवादी संस्थान, यहां वंदे मातरम् गाया जाता है; मोदी-शाह के खिलाफ नारों से मचे विवाद के बीच VC

संक्षेप:

जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर जारी विवाद के बीच कुलपति ने इसे देश का सबसे राष्ट्रवादी संस्थान बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान में वंदे मातरम गाया जाता है। साथ ही पूछा कि ऐसा कौन सा अन्य विश्वविद्यालय करता है।

Jan 08, 2026 03:51 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर जारी विवाद के बीच कुलपति ने इसे देश का सबसे राष्ट्रवादी संस्थान बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान में वंदे मातरम गाया जाता है। साथ ही पूछा कि ऐसा कौन सा अन्य विश्वविद्यालय करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित ने इसे देश का सबसे राष्ट्रवादी संस्थान बताया। उन्होंने एएनआई को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर जारी विवाद सुलझ गया है। जेएनयू इस देश का सबसे राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय है। हमने वंदे मातरम गाया। कोई विरोध नहीं है। मुझे बताइए कि आप किस अन्य संस्थान में पूरा वंदे मातरम गा सकते हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा दुखद

उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा को दुखद बताया। इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भारत में कानूनी रूप से आने वाले प्रवासियों से कोई आपत्ति नहीं है। पंडित ने आगे कहा कि भारत ने धार्मिक विभाजन का सामना किया है जो इतिहास के सबसे भीषण विभाजनों में से एक था। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हत्याएं हुईं।

ये भी पढ़ें:नफरत की प्रयोगशाला बनने नहीं देंगे... आरोपी छात्रों पर JNU प्रशासन; FIR दर्ज
ये भी पढ़ें:जेएनयू में लगे नारे: कांग्रेस नेता बोले- कोई बड़ी बात नहीं

1947 में हमारा धार्मिक विभाजन हुआ

पंडित ने कहा कि यह बहुत दुखद है और ये वही लोग हैं जो भारत आ रहे हैं। वे किस मानसिकता के साथ आ रहे हैं? मुझे उन कानूनी प्रवासियों से कोई आपत्ति नहीं है जो आकर हमारी संस्कृति को अपना सकते हैं। वे हमारी संस्कृति में घुलना-मिलना नहीं चाहते। वे बहुसंख्यक बनना चाहते हैं और हमें अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। वे अपनी अलगाववादी विचारधारा को स्वीकार करना चाहते हैं। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह वह देश नहीं है जिसे मैंने 1947 में चुना था।

वीसी ने कहा कि 1947 में हमारा धार्मिक विभाजन हुआ था। आप देख रहे हैं कि ट्रंप अवैध अप्रवासियों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम भी वही कर रहे हैं? अगर एक समृद्ध देश ऐसा कर सकता है तो आप भारत की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं।

मोदी-शाह मामले में थाने में शिकायत

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से वसंत कुंज थाने में एक शिकायत मिली है। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी का जिक्र किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उचित कानूनी कार्रवाई तय करने के लिए शिकायत की समीक्षा की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।