अब JNU की दीवारों पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर, रातोंरात हटाए गए

संक्षेप: यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विवाद के बाद 'आई लव मोहम्मद'के पोस्टर अब दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों तक पहुंच चुके हैं। बुधवार रात कैंपस में कई जगह दीवारों पर पोस्टर और लिखे हुए नारे पाए गए।

Fri, 24 Oct 2025 09:56 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विवाद के बाद 'आई लव मोहम्मद'के पोस्टर अब दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों तक पहुंच चुके हैं। बुधवार रात कैंपस में कई जगह दीवारों पर पोस्टर और लिखे हुए नारे पाए गए। किसी तरह के विवाद से बचने के लिए पोस्टरों और नारों को सुबह होने से पहले ही हटा दिया गया।

यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इन पोस्टरों को लगाया। नारे लिखने के बाद इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। एक होस्टल और ओपन थिएटर के पास दीवारों पर पेंट से नारे लिखे गए थे। एक पोस्टर यूनिवर्सिटी इमारत के पास एक साइनबोर्ड पर चिपकाया गया था।

आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों को लेकर देश के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। यूपी के कानपुर में पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद उत्तराखंड में बेकाबू भीड़ हिंसा पर उतर गई थी। इसके बाद इसने एक मुहिम का रूप ले लिया। मुस्लिम जहां इसके पोस्टर जोरशोर से लगाने लगे तो जवाब में कई जगह हिंदुओं ने भी आई लव महादेव के पोस्टर लहराने लगे।

इस बीच जब जेएनयू की दीवारों पर ये पोस्टर नजर आए तो बिना देर किए इन्हें हटा दिया गया। इन नारों को ऐसे समय पर लिखा गया है जब नवंबर के पहले सप्ताह में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि कैंपस में अव्यवस्था फैलाने के मकसद से ऐसा किया गया है। एबीवीपी से जुड़े और जेएनयू स्ट्यूडेंट यूनियन के अध्यक्ष वैभव मीणा ने कहा, 'ऐसे नारे यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं लिखने चाहिए, जबकि देश के कई राज्यों में हिंसा हो चुकी है। धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान है, लेकिन यदि कुछ सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाला है तो इसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम यूनिवर्सिटी कैंपस में तो नहीं।'

