Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsjnu election 2025 : jnusu presidential debate today abvp vs left full election schedule from voting to result
JNU Election 2025 : जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट आज, ABVP-लेफ्ट में जंग; 4 को होगी वोटिंग

JNU Election 2025 : जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट आज, ABVP-लेफ्ट में जंग; 4 को होगी वोटिंग

संक्षेप: दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के गलियारों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित होगी। यह बहस चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होती है।  

Sun, 2 Nov 2025 07:07 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के गलियारों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित होगी। यह बहस चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होती है। इसके बाद नो कैंपेन डे होता है। जेएनयू में 4 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर नतीजे घोषित होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छात्र संघ चुनाव में एक ओर वामपंथी गठबंधन ‘प्रगतिशील, समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीति’ की परंपरा को केंद्र में रखकर मैदान में है। दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ‘कैंपस में विकास और राष्ट्रवाद’ के मुद्दे पर वोट मांग रही है।

वामपंथी छात्र संगठनों ने महिला अपराध को बनाया मुद्दा : जेएनयू में इस बार आइसा, एसएफआई और डीएसएफ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। वाम एकता की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति मिश्रा (स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज) ने प्रचार के दौरान कहा कि यह चुनाव उस दौर में हो रहे हैं जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ता में बैठे नेता उल्टा महिलाओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि फाइनल ईयर पीएचडी छात्रों की बेदखली, हॉस्टल फीस वृद्धि और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति पर विरोध के दौरान एबीवीपी पूरी तरह अनुपस्थित रही है।

एबीवीपी विकास के दावे पर ठोक रही ताल

एबीवीपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। संगठन के सचिव पद के प्रत्याशी राजेश्वर कांत दुबे का कहना है कि जेएनयू की राजनीति अब नारेबाजी से आगे बढ़कर जवाबदेही और प्रदर्शन पर केंद्रित हो चुकी है। संगठन का दावा है कि पिछले कार्यकाल में उसने हॉस्टल सुविधाओं में सुधार, ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा बहाली और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस प्रयास किए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमें अवसर मिला तो आगे भी कैंपस में छात्रों के विकास के लिए कार्य करेंगे। समय-समय पर हमने प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा होकर अपना विरोध जताया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
JNUSU Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।