JNU Election 2025 : जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट आज, ABVP-लेफ्ट में जंग; 4 को होगी वोटिंग
दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के गलियारों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित होगी। यह बहस चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होती है। इसके बाद नो कैंपेन डे होता है। जेएनयू में 4 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर नतीजे घोषित होंगे।
छात्र संघ चुनाव में एक ओर वामपंथी गठबंधन ‘प्रगतिशील, समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीति’ की परंपरा को केंद्र में रखकर मैदान में है। दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ‘कैंपस में विकास और राष्ट्रवाद’ के मुद्दे पर वोट मांग रही है।
वामपंथी छात्र संगठनों ने महिला अपराध को बनाया मुद्दा : जेएनयू में इस बार आइसा, एसएफआई और डीएसएफ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। वाम एकता की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति मिश्रा (स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज) ने प्रचार के दौरान कहा कि यह चुनाव उस दौर में हो रहे हैं जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ता में बैठे नेता उल्टा महिलाओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि फाइनल ईयर पीएचडी छात्रों की बेदखली, हॉस्टल फीस वृद्धि और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति पर विरोध के दौरान एबीवीपी पूरी तरह अनुपस्थित रही है।
एबीवीपी विकास के दावे पर ठोक रही ताल
एबीवीपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। संगठन के सचिव पद के प्रत्याशी राजेश्वर कांत दुबे का कहना है कि जेएनयू की राजनीति अब नारेबाजी से आगे बढ़कर जवाबदेही और प्रदर्शन पर केंद्रित हो चुकी है। संगठन का दावा है कि पिछले कार्यकाल में उसने हॉस्टल सुविधाओं में सुधार, ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा बहाली और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस प्रयास किए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमें अवसर मिला तो आगे भी कैंपस में छात्रों के विकास के लिए कार्य करेंगे। समय-समय पर हमने प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा होकर अपना विरोध जताया है।