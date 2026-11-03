यौन उत्पीड़न मामले में JNU बर्खास्त प्रोफेसर को 5 नवंबर तक राहत, क्या आदेश?
जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से 5 नवंबर तक अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से 5 नवंबर तक अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अकोइजाम पर जेएनयू की कम से कम 11 छात्राओं ने अनुचित व्यवहार करने और कक्षा में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतों की आंतरिक जांच के बाद जेएनयू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 5 नवंबर तक ऐक्शन नहीं
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को 5 नवंबर तक के लिए एक बड़ी राहत भी प्रदान की। अदालत ने कहा कि 5 नवंबर को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5 नवंबर को अग्रिम जमानत पर करेगी विचार
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को अगली तारीख पर केस की फाइल के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि 5 नवंबर को सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। अकोइजाम को अक्तूबर में यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद जेएनयू ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद, 11 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
क्या हैं आरोप?
मई में कम से कम 11 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें की थीं। आरोप है कि वह बैठकों या अन्य कार्यक्रमों के बहाने छात्राओं को परिसर स्थित अपने आवास पर बुलाते थे और उनके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार करते थे।
पुलिस को सौंपी थी रिपोर्ट
कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत और उनके द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने शिकायतों की जांच की थी और गवाहों, बचाव पक्ष के गवाहों एवं अन्य सामग्री के आकलन के बाद अपने निष्कर्ष पुलिस को सौंपे थे। इसी आधार पर पुलिस ने जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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