JNU में फिर मारपीट-बवाल, अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की जीबीएम में भिड़े छात्र संगठन
संक्षेप: जेएनयू में फिर मारपीट हुई है। अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की जनरल बॉडी मिटिंग में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के आपस में भिड़ने की खबर है। बताया जाता है कि मारपीट में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं।
जेएनयू में फिर मारपीट की घटना सामने आई है। अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की जीबीएम में बवाल की खबर है। बताया जाता है कि इस जनरल बॉडी मिटिंग में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। एक दिन पहले यानी बुधवार को भी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बवाल हो गया था।
बुधवार को छात्र संघ चुनाव से पूर्व स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आयोजित जीबीएम में एबीवीपी और वामपंथी संगठन के छात्र आपस में भिड़ गए थे। दोनों गुटों में झड़प की शुरुआत कहासुनी से हुई थी जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई थी। इसमें एबीवीपी की तरफ से एक छात्रा और आइसा की तरफ से तीन छात्र घायल हो गए थे।
एबीवीपी का कहना था कि जीबीएम में वामपंथी गुट से जुड़े एक काउंसलर ने कहा कि यूपी और बिहार के छात्र के साथ ही एबीवीपी से जुड़े लोग जेएनयू में आने के लायक नहीं है। इनको तो कैंपस से बाहर फेंक देना चाहिए। इस बयान के बाद जीबीएम का माहौल गर्म हो गया था। बयान का एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने विरोध किया जिसके बाद वामपंथी छात्रों ने हमला कर दिया।
एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी गुट के छात्रों ने छात्राओं पर हमला किया। वहीं आइसा नेता चंदन ने आरोप लगाया कि जीबीएम में जब काउंसर रजत मंडल अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो एबीवीपी ने बाधा डाली। शांतिपूर्ण चल रही जीबीएम में एबीवीपी के लोगों ने कहा कि यह जेएनयू का छात्र नहीं है। इसके बाद बवाल बढ़ गया।