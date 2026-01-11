Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJNU administration fines eight ABVP members for bloody clashes on campus in 2024
ABVP के 8 सदस्यों पर JNU प्रशासन ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

ABVP के 8 सदस्यों पर JNU प्रशासन ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

संक्षेप:

यूनविर्सिटी प्रशासन द्वारा 9 जनवरी को जारी एक आदेश के अनुसार, 2024 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में छात्र संघ चुनावों के संबंध में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान छात्र अनुशासनहीनता करते पाए गए थे।

Jan 11, 2026 12:53 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जेएनयू ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल एबीवीपी के आठ सदस्यों पर करीब डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हर सदस्य को 19 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। एबीवीपी के सदस्यों पर ये जुर्माना साल 2024 में कथित तौर पर हिंसा में शामिल होने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के वजह से लगाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूनविर्सिटी प्रशासन द्वारा 9 जनवरी को जारी एक आदेश के अनुसार, 2024 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में छात्र संघ चुनावों के संबंध में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान छात्र अनुशासनहीनता करते पाए गए थे। आदेश में कहा गया है कि छात्रों का आचरण यूनविर्सिटी के मानदंडों का उल्लंघन था।

एबीवीपी ने आदेश को बताया भेदभावपूर्ण

आदेश में कहा गया है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक की गई है। छात्रों को आदेश जारी होने के 10 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा गया है। एबीवीपी ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है और कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन एबीवीपी के सदस्यों को टारगेट कर रहा है जबकि लेफ्ट समर्थित छात्रों को इस तरह के मामलों में किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता।

ये भी पढ़ें:नरसंहार करना चाहते हैं क्या... JNU में लगे विवादित नारों पर भड़का ABVP
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ JNU में लगे ‘कब्र खुदेगी’ के नारे
ये भी पढ़ें:JNU सबसे राष्ट्रवादी संस्थान, यहां वंदे मातरम् गाया जाता है; विवाद के बीच VC

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि साल 2024 में छात्र संघ चुनावों के संबंध में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग की बैठक में एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। झड़प के वीडियो तब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए थे। वायरल वीडियो में छात्र एक-दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए तो कुछ छात्र लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे थे।

इस झड़प के बाद एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों ने एक-दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए थे। इस दौरान कई छात्र घायल भी हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तय किया था कि मामले की जांच होगी और जो भी हिंसा में शामिल होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
JNUSU Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।