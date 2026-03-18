जमानत पर बाहर छात्रों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, JNU का पुलिस को पत्र; क्या आरोप?

जमानत पर बाहर छात्रों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, JNU का पुलिस को पत्र; क्या आरोप?
जेएनयू प्रशासन ने पुलिस से उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर फिर से प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि ये छात्र प्रतिबंधित होने के बावजूद परिसर में विरोध कर रहे हैं।
जमानत पर बाहर आए जेएनयू के छात्र नेताओं की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ सकती हैं। जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को पत्र लिखकर जमानत पर बाहर आए छात्र नेताओं और अन्य छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इन छात्रों को फरवरी में कुलपति के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की शर्त पर रिहा किया था।
जमानत की शर्तों को तोड़ने का आरोप
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज (उत्तर) के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि इन छात्रों ने नए प्रदर्शनों में शामिल होकर अपनी जमानत की शर्तों को तोड़ा है। पुलिस ने इस मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है। इसी साल फरवरी में दिल्ली की एक अदालत ने छात्र संघ के पदाधिकारियों सहित 14 छात्रों को जमानत प्रदान कर दी थी।
शर्तों के साथ जमानत पर रिहा हुए थे आरोपी
इन छात्रों को कुलपति के खिलाफ एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1 मार्च को कुछ शर्तों के साथ तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा किया गया। इन शर्तों में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की पाबंदी भी लगाई गई थी। विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों ने उस शर्त को तोड़ा है जो उनको प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकती थी।
दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग
जेएनयू प्रशासन का आरोप है कि एक साल तक कैंपस में आने पर रोक होने के बाद भी ये छात्र विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक छात्रों ने कैंपस में फिर से वही टेंट लगा लिया है जिसे पहले हटाया गया था। इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए विश्वविद्यालय ने कई छात्रों के नाम दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशास ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
शर्तों का पालन कराइए
मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने एसएचओ को लिखा कि आप स्थानीय पुलिस अधिकारी के तौर पर अदालत की शर्तों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। आपसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित आरोपी जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले विश्वविद्यालय ने उन 21 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था जिन पर छात्रों को तंबू लगाने से न रोक पाने का आरोप था।
क्या बोला छात्र संघ?
वहीं छात्र संघ ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश बताया है। स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि कुलपति ने वसंत कुंज पुलिस थाने को पत्र लिखकर झूठा दावा किया है कि पदाधिकारियों और अन्य छात्रों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। हैरानी की बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाले गए एक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने को जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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