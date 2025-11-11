961 करोड़ में बना दिल्ली का JLN स्टेडियम तोड़ दिया जाएगा! नई स्पोर्ट सिटी बनाने का क्या है प्लान?

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू JLN स्टेडियम को तोड़कर नई स्पोर्ट सिटी बनाने की बात सामने आई है। JLN स्टेडियम देश के सबसे बड़े वेन्यु में से एक है, जहां 60 हजार से अधिक दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 01:08 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहर लाल नेहरू (JLN) स्टेडियम को तोड़कर एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने की बात सामने आई है। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, स्टेडियम को हटाने की बात अभी 'आइडिया फेज' में है। इसलिए इसकी टाइमलाइन तय नहीं है। हम दोहा जैसे स्पोर्ट सिटी को जांच-परख रहे हैं। पूरी तरह से समझने के बाद ही प्लान के तहत आगे बढ़ा जाएगा। आगे पढ़िए दिल्ली के JLN स्टेडियम से जुड़ा इतिहास, साथ ही जानिए नई स्पोर्ट सिटी से जुड़ी अहम बातें।

सूत्र ने कहा- स्टेडियम को तोड़ दिया जाएगा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यहां मौजूद सभी ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद मुख्य स्टेडियम को गिरा दिया जाएगा। यहां रहने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे ताकि जब एथलीट किसी इवेंट में हिस्सा लेने यहां आएं, तो वे स्टेडियम के पास ठहर सकें।

नए कॉम्प्लेक्स बनाने की बात पर बताया- मंत्रालय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के 102 एकड़ एरिया का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सूत्र ने कहा, 'अभी हम पूरे एरिया का लगभग 35 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं।'

खेल मंत्री ने दोहा की स्पोर्ट्स सिटी का किया था दौरा

सूत्र ने बताया कि जिन मॉडल्स पर विचार किया जा रहा है, उनमें से एक दोहा स्पोर्ट्स सिटी है। इस महीने की शुरुआत में, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया कतर की राजधानी में थे। उन्होंने एस्पायर कॉम्प्लेक्स और लुसैल स्टेडियम सहित कई स्पोर्ट्स साइट्स का दौरा किया था। यहां 2022 का FIFA वर्ल्ड कप हुआ था।

1982 में बना, अब तक कितने बार मेकओवर हुआ?

अब बात करते हैं JLN स्टेडियम के बारे में। इसे साल 1982 के एशियाई खेलों के दौरान बनाया गया था। इसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और इसमें भारी-भरकम रकम लगाई गई। उस समय इसके मेकओवर में 961 करोड़ रुपयों खर्च किए गए। इसके बाद हाल ही में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले, करीब 50 करोड़ रुपये और खर्च किए गए।

स्टेडियम में अब तक हुए ये बड़े कार्यक्रम

JLN स्टेडियम में 60 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। यह स्टेडियम देश के सबसे मशहूर वेन्यू में से एक है। इसने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2017 के अंडर-17 FIFA वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की है। हाल ही में, यहां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस स्टेडियम का इस्तेमाल म्यूजिक कॉन्सर्ट और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों के लिए भी होता रहता है।

यह पहला प्रयास नहीं, जब स्टेडियम को हटाने का बना प्लान

अंत में आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब मौजूदा सरकार ने स्टेडियम को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोचा है। साल 2020 में, जब किरण रिजिजू खेल मंत्री थे, तब स्टेडियम के मेकओवर का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपये के खर्चा की बात सामने आई थी। इस प्रस्ताव के लिए बोलियां भी मंगाई गईं थीं।

