नसबंदी वाले कुत्तों को एंट्री से रोका, तो भड़क गए डॉग लवर्स; जेएलएन स्टेडियम में भारी बवाल

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रशासन ने नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस आने से रोककर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 10 Oct 2025 12:14 PM
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को एक नया विवाद छिड़ गया, जब कथित तौर पर स्टेडियम प्रशासन ने उन आवारा कुत्तों को दोबारा प्रवेश देने से रोक दिया, जिन्हें दो दिन पहले नसबंदी के लिए ले जाया गया था। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया, जिसमें आवारा जानवरों को उनके मूल स्थान से हटाने पर रोक है। यह हंगामा हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद शुरू हुआ।

कुत्तों की वापसी में अड़ंगा

गुरुवार सुबह करीब 7 बजे, दिल्ली नगर निगम (MCD) की गाड़ियां स्टेडियम के गेट नंबर 10 पर उन कुत्तों को वापस लाईं, जिन्हें नसबंदी और टीकाकरण के लिए लाजपत नगर ले जाया गया था। लेकिन स्टेडियम के गार्ड्स ने इन कुत्तों को अंदर आने से रोक दिया। एनिमल इंडिया ट्रस्ट के नोंगलेंबा, जो इन कुत्तों को लेकर आए थे, ने बताया, “गार्ड्स ने कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिलने तक कुत्तों को प्रवेश नहीं दे सकते।” कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुत्तों को घंटों गाड़ियों में भूखा-प्यासा इंतजार करना पड़ा, जबकि स्टेडियम प्रशासन से बार-बार अनुरोध किया गया।

कार्यकर्ताओं का गुस्सा, SAI पर सवाल

सुबह 10 बजे के आसपास, पीपल फॉर एनिमल्स की अंबिका शुक्ला और आशेर जेसुदास स्टेडियम पहुंचे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की। लेकिन उन्हें बताया गया कि डीजी और SAI सचिव व्यस्त हैं। शुक्ला ने कहा, “मैंने रिसेप्शन पर इंतजार करने की बात कही, लेकिन गार्ड्स ने मुझे जबरन बाहर धकेल दिया।” कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुत्तों को बाहर रखना गैरकानूनी स्थानांतरण है। माला तुली, जो दो दशकों से जेएलएन स्टेडियम के आसपास कुत्तों को खाना खिलाती हैं, ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी आवारा कुत्ते को उसके मूल स्थान से हटाया नहीं जा सकता।”

कुत्तों को क्यों ले जाया गया था?

7 अक्टूबर को MCD ने इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर ले जाया था। यह कदम 3 अक्टूबर को हुई घटना के बाद उठाया गया, जब जापान के कोच मेइको ओकुमात्सु और केन्या के डेनिस मारागिया को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। नियमों के मुताबिक, इन कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस लाया जाना था, लेकिन स्टेडियम प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

SAI का बैन और नया प्रस्ताव

SAI ने 8 अक्टूबर को एक बयान जारी कर स्टेडियम के अंदर कुत्तों के प्रवेश और उन्हें खाना खिलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी। SAI ने इसे स्वच्छता और सुरक्षा का हवाला देते हुए जरूरी बताया। साथ ही, उन्होंने MCD से स्टेडियम के बाहर खास फीडिंग पॉइंट्स बनाने का अनुरोध किया। SAI का कहना है कि कुछ लोग 'जबरन स्टेडियम में घुस आए' और कुत्तों को अंदर छोड़ने की कोशिश की। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह नियमों का खुला उल्लंघन है।

घंटों इंतजार, फिर सड़क पर छोड़े गए कुत्ते

दोपहर तक, गाड़ियों में बंद कुत्ते बेचैन हो गए और कुछ ने लोहे की रॉड्स कुतरना शुरू कर दिया। आखिरकार, आठ कुत्तों को स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर छोड़ दिया गया। MCD ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। यह सारा ड्रामा दिल्ली हाफ मैराथन से ठीक पहले हुआ, जो 12 अक्टूबर को जेएलएन स्टेडियम में होने वाला है।