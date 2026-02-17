Hindustan Hindi News
साले को दिल दे बैठा जीजा, लिंग परिवर्तन कर बनाए शारीरिक संबंध; गाजियाबाद में गजब कांड

Feb 17, 2026 07:25 pm IST Aditi Sharma
गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में जीजा पर शादी का झांसा देकर युवक का लिंग परिवर्तन कराने और यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पुरुष से युवती बनी पीड़िता का कहना है कि लिंग परिवर्तन कराने के बाद जीजा ने उसका लगातार शोषण किया

गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में जीजा पर शादी का झांसा देकर युवक का लिंग परिवर्तन कराने और यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पुरुष से युवती बनी पीड़िता का कहना है कि लिंग परिवर्तन कराने के बाद जीजा ने उसका लगातार शोषण किया और करीब 20 लाख रुपये भी हड़प लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कि साल 2023 से पहले वह पुरुष थी। कविनगर थानाक्षेत्र में रहने वाले रिश्ते के जीजा के घर उसका नियमित आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। आरोप है कि जीजा ने भरोसा दिलाया कि अगर वह लिंग परिवर्तन करा ले तो वह उससे शादी करेगा और उसे सम्मानजनक जीवन देगा। इसी भरोसे में आकर उसने चिकित्सकीय प्रक्रिया के जरिए लिंग परिवर्तन कराया। पीड़िता का कहना है कि लिंग परिवर्तन के बाद आरोपी ने शादी की तारीख तय करने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी। इस दौरान उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

आरोप है कि आरोपी ने आर्थिक जरूरतों का हवाला देकर उससे मोटी रकम भी ली। पीड़िता के मुताबिक कुल 20 लाख रुपये आरोपी ने लिए, जिनमें से 13 लाख रुपये उसने लोन लेकर दिए थे। लोन से संबंधित दस्तावेजों पर आरोपी ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किए। युवती के मुताबिक मामला यहीं नहीं थमा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मरवाने की धमकी दी। मारपीट की घटनाएं भी हुईं, जिनकी वीडियो फुटेज उसके पास मौजूद हैं।

पीड़िता का कहना है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी है। उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस आयुक्त कार्यालय और कविनगर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि आरोपी प्रभावशाली है और पहले भी दबाव बनाकर मामला दबाने की कोशिश कर चुका है। वहीं, इस मामले को लेकर एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना कि पूर्व में दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई थी। उस समय पीड़िता ने समझौता कर लिया था, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। मंगलवार को पीड़िता फिर कविनगर थाने पहुंची है। जानकारी मिली है कि आरोपी ने पीड़िता के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना-पत्र भी दिया है। माना जा रहा है कि इसी की भनक लगने के बाद पीड़िता दोबारा पुलिस के पास पहुंची है। एसीपी का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Ghaziabad
