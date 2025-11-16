Hindustan Hindi News
jihadis not intimidate delhi women message with mahishasura mardini path at yamuna ghat
दिल्ली को नहीं डरा सकते हैं जिहादी; महिषासुर मर्दिनी पाठ से महिलाओं का संदेश

संक्षेप: लाल किला के पास हुए बम धमाके के बाद दिल्ली की महिलाओं ने रविवार को कश्मीरी गेट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट से महिषासुर मर्दिनी का पाठ कर के दुनिया को आतंकवाद और जेहादी हमलों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। 

Sun, 16 Nov 2025 10:07 PM
लाल किला के पास हुए बम धमाके के बाद जारी जांच के बीच राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं ने रविवार को कश्मीरी गेट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट से महिषासुर मर्दिनी का पाठ कर के दुनिया को आतंकी हमलों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना तट पर महिषासुर मर्दिनी का पाठ करतीं हजारों महिलाओं ने संदेश दिया कि कोई आतंकी, कोई जिहादी, कोई देशद्रोही दिल्ली और भारत को डराने की कोशिश ना करे।

दिल्ली संस्कृत अकादमी और विश्वमांगल्य सभा की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के कश्मीरी गेट स्थित यमुना के वासुदेव घाट पर रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। महिलाओं ने यमुना तट पर महिषासुर मर्दिनी का पाठ किया।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिषासुर मर्दिनी पाठ करती इन महिलाओ ने दुनिया को संदेश दिया कि कोई आतंकी, जिहादी और देशद्रोही दिल्ली को डराने की हिमाकत ना करे। वह ना दिल्ली को डरा सकता है और ना ही देश को डरा सकता है। आयोजन में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के साथ ही यमुना जी की महाआरती की गई। हजारों की संख्या में दिल्ली की महिलाएं, परिवार और श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बने।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज यदि साधारण परिवार से आई हुई एक बेटी इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकती है तो आप में से कोई भी अपने मन चाहे आकाश को पा सकता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम आयोजकों को शुभकामनाएं दीं और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह दिन दूर नहीं जब मां यमुना अपने अविरल रूप में दिल्ली से लेकर आगे के पूरे पथ पर दिखाई देंगी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन दिल्ली के इतिहास में कभी पहले न देखा, न सुना गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सीएम ने महिलाओं से देवी दुर्गा की भावना को आत्मसात करते हुए आत्मविश्वास के साथ समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करने की अपील की।

