जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना; दिल्ली में पलूशन प्रोटेस्ट पर भाजपा मंत्री

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना है। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे नारे भी लगाए थे।

Mon, 24 Nov 2025 12:41 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में रविवार शाम पलूशन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एनकाउंटर में मारे गए खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के पोस्टर दिखाए गए। इस घटना पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना है।" प्रदर्शन कर रहे युवकों ने 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे नारे भी लगाए थे।

भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर नारेबाजी करते नौजवानों का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- "दिल्ली में कल हुए प्रोटेस्ट का सच देखिए। हाथ में पोस्टर पॉल्यूशन के नाम के, मुंह में नारे लाल सलाम के।" उन्होंने आगे लिखा- "जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा, सोशल एक्टिविस्ट बनना है। दिल्ली ने ऐसी विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब दिया है।"

इंडिया गेट के आगे जमकर हुई थी नारेबाजी

शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि इंडिया गेट के सामने कई लड़के-लड़कियां हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। "कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा।" "कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा।" "कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम" बैनर में दिखाई देता है- दिल्ली सरकार होश में आओ।

15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के ऊपर मिर्च स्प्रे भी किया। इसके मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने एवं सड़क जाम करने जैसे मामले से जुड़ी है। आपको बताते चलें कि माडवी हिडमा एक खूंखार नक्सली था। उसके ऊपर करीब 130 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप था। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने के लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था।

