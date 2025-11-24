जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना; दिल्ली में पलूशन प्रोटेस्ट पर भाजपा मंत्री

संक्षेप: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना है। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे नारे भी लगाए थे।

राजधानी दिल्ली में रविवार शाम पलूशन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एनकाउंटर में मारे गए खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के पोस्टर दिखाए गए। इस घटना पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टविस्ट बनना है।" प्रदर्शन कर रहे युवकों ने 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे नारे भी लगाए थे।

जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा... भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर नारेबाजी करते नौजवानों का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- "दिल्ली में कल हुए प्रोटेस्ट का सच देखिए। हाथ में पोस्टर पॉल्यूशन के नाम के, मुंह में नारे लाल सलाम के।" उन्होंने आगे लिखा- "जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा, सोशल एक्टिविस्ट बनना है। दिल्ली ने ऐसी विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब दिया है।"

इंडिया गेट के आगे जमकर हुई थी नारेबाजी शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि इंडिया गेट के सामने कई लड़के-लड़कियां हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। "कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा।" "कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा।" "कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम" बैनर में दिखाई देता है- दिल्ली सरकार होश में आओ।