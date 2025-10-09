jholachhap doctor arrested faridabad illegal clinic raid 20 medicines seized mubin khan फरीदाबाद में झोलाछाप डॉक्टर दबोचा, बिना डिग्री इलाज कर रहा था मुबीन खान, 20 तरह की दवाएं जब्त, Ncr Hindi News - Hindustan
jholachhap doctor arrested faridabad illegal clinic raid 20 medicines seized mubin khan

फरीदाबाद में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी संजय एंक्लेव में अवैध तरीके से क्लीनिक चलाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टर मुबीन खान को धर दबोचा। उसके पास 20 प्रकार की दवाएं और चिकित्सा संबंधी उपकरण बरामद किए गए हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 9 Oct 2025 08:54 AM
फरीदाबाद में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी संजय एंक्लेव में अवैध तरीके से क्लीनिक चलाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को धर दबोचा। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह की शिकायत पर थाना सारन में मामला दर्ज हुआ है।

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह को शिकायत मिली थी कि पर्वतीय कॉलोनी संजय एंक्लेव में एक व्यक्ति बिना मेडिकल डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा है। यही नहीं वह लोगों को अपने यहां से ही उल्टी-सीधी दवा देता है और मोटी रकम ऐंठने का काम करता है।

जिला उपायुक्त ने शिकायत चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. जयंत आहूजा को भेजी और कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उपायुक्त के निर्देश के अनुसार डॉ. जयंत आहूजा ने मेडिकल ऑफिसर्स की एक टीम गठित की।

टीम में डॉ. मनजीत सिंह, डॉ. विजय, औषध नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान और आयुष विभाग के एक डॉक्टर को शामिल किया गया था। टीम ने संजय एंक्लेव पहुंचकर छापेमारी की। मौके एक व्यक्ति लोगों का इलाज कर रहा था। टीम ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम मुबीन खान बताया और वह पिछले काफी समय से लोगों का इलाज कर रहा है।

डॉक्टर संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सका

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उससे मेडिकल डिग्री पेश करने के लिए कहा, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अलावा उसके पास 20 प्रकार की दवाएं और चिकित्सा संबंधी उपकरण जैसे कैंची, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन सहित अन्य कई वस्तुएं बरामद हुई है।

औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान ने बताया कि आरोपी मुबीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे बरामद दवा एवं चिकित्सा उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है।