ग्रेटर नोएडा में झारखंड के छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में क्या बातें?

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में एमसीए की पढ़ाई कर रहे झारखंड के छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

Dec 07, 2025 12:55 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में एक हॉस्टल के कमरे में एमसीए की पढ़ाई कर रहे 25 वर्षीय एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। छात्र झारखंड का रहने वाला था। यह घटना शनिवार को हुई। पुलिस की जांच में पता चला है कि छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन सिर की किसी बीमारी से परेशान था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

छात्र की कृष्णकांत के रूप में हुई। वह एक कॉलेज से एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। वह एक प्राइवे हॉस्टल में रह रहा था। कृष्णकांत शनिवार की सुबह कॉलेज नहीं गया था। उसने अपने एक सहपाठी ऋतिक से कहा था कि वह बाद में क्लास में आएगा।

कृष्णकांत के पिता ने शनिवार की शाम को अचानक ऋतिक को फोन किया। उन्होंने ऋतिक से कहा कि तुम जल्द कृष्णकांत के कमरे पर पहुंचों। वह कुछ कर सकता है। इसके बाद ऋतिक ने हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों को फोन किया। उसने हॉस्टल के दोस्तों को पूरी बात बताई। फिर दोस्त कृष्णकांत के कमरे पर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था।

एक छात्र ने दरवाजा तोड़ दिया। छात्र अंदर पहुंचे तो कमरे में कृष्णकांत की लाश फंदे से लटकी मिली। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर तलाशी ली। पुलिस को कमरे से अंग्रेजी में लिखा एक सुसाइड नोट मिला।

इसमें कृष्णकांत ने लिखा कि मैं हार मानता हूं, अपना शरीर और अपनी चीजें अपने परिवार को देता हूं। कृपया परेशानी के लिए क्षमा करें। सुसाइड नोट में मौत का कारण नहीं लिखा है। पुलिस ने जांच में पाया है कि कृष्णकांत को सिर की कोई बीमारी थी। वह जब ज्यादा देर पढ़ाई करता था तो उसका सिर झुका रह जाता था। इससे वह काफी परेशान रहता था। कृष्णकांत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन बीमारी से परेशान था।

