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झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर खास तैयारी, ड्रोन से निगरानी; हर संवेदनशीन इलाके पर नजर

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारी की गई है। इस दौरान ड्रोन से निगरानी के साथ-साथ संवेदनशील इलाकों और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी।

झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर खास तैयारी, ड्रोन से निगरानी; हर संवेदनशीन इलाके पर नजर

झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कटकमदाग पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी के मद्देनजर सोमवार को सुलताना, मसरातू, ढेंगुरा गांव आदि इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बानादाग, पसई ‌कटकमदाग समेत कई स्थानों पर बाइक और पेट्रोलिंग दस्ता मार्च में शामिल हुआ। फ्लैग मार्च में सुरक्षा का पुलिस अधिकारियों ने भी जायजा लेकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की।

हर संवेदनशीन इलाके पर नजर

थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। कहा कि हर जगह ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की भी हर किसी पर नजर है। सादी वार्दी में भी पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाइक दस्ता गली-मोहल्लों में गश्त करेगा और कंट्रोल रूम से सुरक्षा करते मॉनिटरिंग की जाएगी। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि हर संवेदनशीन क्षेत्र पर विशेष नजर रखें।

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प्रमुख ईदगाह, मस्जिदों व अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त बल तैनात रहे। पुलिस अधिकारी को भी गश्त लगाने को कहा है। किसी प्रकार की सूचना मिलने के बाद अपने थाना प्रभारी और डीएसपी से संपर्क कर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मुहर्रम के दिन सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुबह से ही अलर्ट रहने को कहा गया है। इस मौके पर एसआई विक्की ठाकुर , चितरंजन कुमार , रुस्तम अली सहित काफी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे ।

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भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई

थाना प्रभारी ने कहा कि‌ मुहर्रम को लेकर पुलिस सोशल साइट्स पर भी नजर रखे हुए है। इसके लिए साइबर सेल में एक विशेष टीम बनाई गई है। सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कई ग्रुप के एडमिन को भी आगाह कर दिया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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