झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर खास तैयारी, ड्रोन से निगरानी; हर संवेदनशीन इलाके पर नजर
झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारी की गई है। इस दौरान ड्रोन से निगरानी के साथ-साथ संवेदनशील इलाकों और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी।
झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कटकमदाग पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी के मद्देनजर सोमवार को सुलताना, मसरातू, ढेंगुरा गांव आदि इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बानादाग, पसई कटकमदाग समेत कई स्थानों पर बाइक और पेट्रोलिंग दस्ता मार्च में शामिल हुआ। फ्लैग मार्च में सुरक्षा का पुलिस अधिकारियों ने भी जायजा लेकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की।
हर संवेदनशीन इलाके पर नजर
थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। कहा कि हर जगह ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की भी हर किसी पर नजर है। सादी वार्दी में भी पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाइक दस्ता गली-मोहल्लों में गश्त करेगा और कंट्रोल रूम से सुरक्षा करते मॉनिटरिंग की जाएगी। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि हर संवेदनशीन क्षेत्र पर विशेष नजर रखें।
प्रमुख ईदगाह, मस्जिदों व अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त बल तैनात रहे। पुलिस अधिकारी को भी गश्त लगाने को कहा है। किसी प्रकार की सूचना मिलने के बाद अपने थाना प्रभारी और डीएसपी से संपर्क कर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मुहर्रम के दिन सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुबह से ही अलर्ट रहने को कहा गया है। इस मौके पर एसआई विक्की ठाकुर , चितरंजन कुमार , रुस्तम अली सहित काफी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे ।
भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई
थाना प्रभारी ने कहा कि मुहर्रम को लेकर पुलिस सोशल साइट्स पर भी नजर रखे हुए है। इसके लिए साइबर सेल में एक विशेष टीम बनाई गई है। सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कई ग्रुप के एडमिन को भी आगाह कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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