झारखंड में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, परिवार ने मेडिकल स्टोर से खरीदी थी दवा

संक्षेप:

झारखंड के कोडरमा जिले में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना शनिवार देर शाम कोडरमा पुलिस स्टेशन के तहत लोकाई भुइयां टोला में हुई।

Dec 21, 2025 09:11 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
झारखंड के कोडरमा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर शाम लोकाई भुइयां टोला में एक डेढ़ साल की बच्ची की कथित तौर पर कफ सिरप पीने से मौत हो गई। रागिनी कुमारी नाम की इस बच्ची के परिवार ने पास की ही एक प्राइवेट मेडिकल दुकान से खांसी की दवा खरीदी थी जिसे पीने के बाद बच्ची की जान चली गई।

कोडरमा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग को इस घटना की रिपोर्ट मिल चुकी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित कर दिया गया है जिन्हें सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवा में कोई कमी थी या मौत की वजह कुछ और रही।

कोडरमा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर (DI) को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें सोमवार को इस मामले में बुलाया गया है। सनद रहे इससे पहले मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मासूमों की मौत का मुद्दा गरमा गया था। उत्तर प्रदेश में भी कफ सिरप का मुद्दा गरमा गया था।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहरीले कफ सिरप से कई लोगों की जान चली, लेकिन सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब 700 फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार हुआ है। फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
