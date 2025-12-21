झारखंड में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, परिवार ने मेडिकल स्टोर से खरीदी थी दवा
झारखंड के कोडरमा जिले में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना शनिवार देर शाम कोडरमा पुलिस स्टेशन के तहत लोकाई भुइयां टोला में हुई।
झारखंड के कोडरमा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर शाम लोकाई भुइयां टोला में एक डेढ़ साल की बच्ची की कथित तौर पर कफ सिरप पीने से मौत हो गई। रागिनी कुमारी नाम की इस बच्ची के परिवार ने पास की ही एक प्राइवेट मेडिकल दुकान से खांसी की दवा खरीदी थी जिसे पीने के बाद बच्ची की जान चली गई।
कोडरमा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग को इस घटना की रिपोर्ट मिल चुकी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित कर दिया गया है जिन्हें सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवा में कोई कमी थी या मौत की वजह कुछ और रही।
कोडरमा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर (DI) को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें सोमवार को इस मामले में बुलाया गया है। सनद रहे इससे पहले मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मासूमों की मौत का मुद्दा गरमा गया था। उत्तर प्रदेश में भी कफ सिरप का मुद्दा गरमा गया था।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहरीले कफ सिरप से कई लोगों की जान चली, लेकिन सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब 700 फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार हुआ है। फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है।