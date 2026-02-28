फरीदाबाद में बैंक लॉकर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपए के गहने गायब, प्रबंधन ग्राहक को बता रहा जिम्मेदार
हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक बैंक के लॉकर से करीब डेढ़ करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में सेक्टर-16 में रहने वाले एक कारोबारी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में उन्होंने सेक्टर-15 पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है।
पीड़ित का नाम जोगेंद्र नाथ मेहता है, पुलिस को दी अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि सेक्टर-15 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पिछले लगभग 20 सालों से उनका खाता है और यहीं पर उन्होंने एक लॉकर भी ले रखा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 में उन्होंने लॉकर का नवीनीकरण कर उसकी अवधि बढ़वाई थी। इसके बाद 9 मई 2025 को उन्होंने करीब 950 ग्राम सोने के आभूषण लॉकर में रखे थे, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
मेहता के अनुसार 27 फरवरी को जब वह अपने उस लॉकर से आभूषण निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो उन्हें लॉकर से गहने गायब मिले। यह देखकर वह हैरान रह गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक कर्मियों व पीड़ित से प्रारंभिक पूछताछ की।
पीड़ित के बेटे लोकेश मेहता ने बताया कि लॉकर में परिवार के पुश्तैनी गहने रखे हुए थे, जो वर्षों से सुरक्षित थे। उनका आरोप है कि बैंक प्रबंधन उल्टा उन्हीं पर गहने गायब करने का आरोप लगा रहा है। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोकेश ने बताया कि बैंक लॉकर उनके पिता जोगेंद्र नाथ मेहता और उनकी मां इंद्रावती के नाम पर है।
उधर, सेक्टर-15 पुलिस चौकी प्रभारी ओमप्रकाश देशवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकेगी। शिकायत के मुताबिक, गायब हुए आभूषणों की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
