Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJewellery stolen from woman's body in Delhi hospital, CCTV video goes viral
दिल्ली के अस्पताल में महिला के शव से चोरी हुई ज्वैलरी, CCTV वीडियो वायरल; 19 दिन बाद दर्ज हुई FIR

दिल्ली के अस्पताल में महिला के शव से चोरी हुई ज्वैलरी, CCTV वीडियो वायरल; 19 दिन बाद दर्ज हुई FIR

संक्षेप:

कृष्णा नगर थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह एफआईआर मामला सामने आने के 19 दिन बाद सोमवार को दर्ज की है।

Mon, 1 Dec 2025 10:35 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, राजन शर्मा
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में महिला के शव से गहने चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह एफआईआर मामला सामने आने के 19 दिन बाद सोमवार को दर्ज की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इलाज के दौरान महिला के पास थी ज्वेलरी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे एक बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में कृष्णा नगर के गोयल अस्पताल लाया गया था। वहां उन्हें अस्पताल के आपातकालिन विभाग में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि प्रारंभिक इलाज के दौरान महिला के पास मौजूद सोने की जवैलरी मौजूद थी। लेकिन शाम करीब 5:45 बजे महिला की हालत गंभीर बताकर जीटीबी अस्पताल रैफर कर दिया गया। जब तक महिला को वहां ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

12 नवंबर को नहीं दर्ज की गई FIR

परिजनों का आरोप है कि शव को ले जाते समय उन्होंने देखा कि महिला के कानों के टॉप्स और टॉप्स पर लगी चेन गायब थी। अस्पताल के स्टाफ से ज्वैलरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पीड़ित ने 12 नवंबर को ही मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दे दी थी। लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

फुटेज वायरल होने पर हुई कार्रवाई

अस्पताल में शव से ज्वैलरी चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और वह वायरल हो गई। फुटेज में एक महिला स्टाफ बुजुर्ग महिला के कानों से झुमके चोरी करते नजर आ रही है। फुटेज सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि महिला स्टाफ को तत्काल प्रभाव से अस्पताल टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं, मामले में कृष्णा नगर थाना पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।