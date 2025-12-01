दिल्ली के अस्पताल में महिला के शव से चोरी हुई ज्वैलरी, CCTV वीडियो वायरल; 19 दिन बाद दर्ज हुई FIR

संक्षेप: कृष्णा नगर थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह एफआईआर मामला सामने आने के 19 दिन बाद सोमवार को दर्ज की है।

नई दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में महिला के शव से गहने चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह एफआईआर मामला सामने आने के 19 दिन बाद सोमवार को दर्ज की है।

इलाज के दौरान महिला के पास थी ज्वेलरी पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे एक बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में कृष्णा नगर के गोयल अस्पताल लाया गया था। वहां उन्हें अस्पताल के आपातकालिन विभाग में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि प्रारंभिक इलाज के दौरान महिला के पास मौजूद सोने की जवैलरी मौजूद थी। लेकिन शाम करीब 5:45 बजे महिला की हालत गंभीर बताकर जीटीबी अस्पताल रैफर कर दिया गया। जब तक महिला को वहां ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

12 नवंबर को नहीं दर्ज की गई FIR परिजनों का आरोप है कि शव को ले जाते समय उन्होंने देखा कि महिला के कानों के टॉप्स और टॉप्स पर लगी चेन गायब थी। अस्पताल के स्टाफ से ज्वैलरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पीड़ित ने 12 नवंबर को ही मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दे दी थी। लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।