जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 3 साल में बनकर तैयार होगा, YEIDA ने इस कंपनी को सौंपा अपने हिस्से का काम
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। 6 लेन वाले 74.4 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे के बनने से गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। दो कंपनियां करीब 3 साल के अंदर इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगी।
उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले 74.4 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण दो कंपनियां करेंगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे को तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के 24.5 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण की जिम्मेदारी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपी गई है।
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। स्याना क्षेत्र से इसका निर्माण शुरू होगा और यीडा क्षेत्र के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी के पास आकर यमुना एक्सप्रेसवे से मिलेगा। यमुना प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र की करीब 92 प्रतिशत जमीन खरीद का काम पूरा कर लिया है। अब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा।
6 लेन का बनेगा एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने यीडा क्षेत्र में कार्य के लिए एफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को करीब 2,086 करोड़ रुपये का टेंडर कर दिया है। शेष हिस्से का निर्माण दूसरी कंपनी करेगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल्ड सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। छह लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
नोएडा एयरपोर्ट तक आवाजाही सुगम होगी
लिंक एक्सप्रेसवे का उद्देश्य नोएडा एयरपोर्ट को प्रमुख एक्सप्रेसवे और आसपास के औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों से सीधे जोड़ना है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी और आसपास के क्षेत्रों से एयरपोर्ट तक आवागमन आसान होगा।
एस. परमशिवन, प्रबंधक निदेशक, एफकॉन्स, ''इस परियोजना को तय समय पर पूरा करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यीडा क्षेत्र का हिस्सा पूरा होने में करीब तीन वर्ष का समय लगेगा।''
आरके सिंह, सीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण, ''लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिकतर जमीन खरीदी जा चुकी है। बची जमीन भी जल्द खरीद ली जाएगी। इसके लिए किसानों से वार्ता की जा रही है। अन्य विकल्पों भी विचार हो रहा है।''