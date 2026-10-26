जेवर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू, अब कुल 16 शहरों के लिए विमान सेवा जारी
जेवर एयरपोर्ट से रविवार को उदयपुर के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। अक्टूबर में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने वाला यह तीसरा शहर है। एयरपोर्ट से अब कुल 16 शहरों के लिए उड़ानें जारी है। इंडिगो की फ्लाइट ने दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी, जबकि उदयपुर से आने वाली फ्लाइट शाम करीब 8 बजे लैंड हुई।
उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) को देश के नए शहरों से जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को जेवर से झीलों के शहर उदयपुर के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, रविवार को उदयपुर के लिए इंडिगो ने अपनी सेवा शुरू कर दी है। फ्लाइट ने दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी, जबकि उदयपुर से आने वाली फ्लाइट शाम करीब 8 बजे लैंड की। अक्टूबर में नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने वाला यह तीसरा शहर है। इससे पहले 01 अक्टूबर को इंडिगो ने कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की थी, जबकि पिछले दिनों चंड़ीगढ़ के लिए भी दोबारा सेवा शुरू की गई। पहले चंड़ीगढ़ के लिए जुलाई में फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था।
नव वर्ष से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावना
नए साल से एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की भी संभावना है। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो गया है। नवंबर में बकास की ओर से जरूरी उपकरणों की जांच शुरू होगी। अधिकारियों की माने तो नए वर्ष से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएगी।ऐसे में एयरपोर्ट से विदेश आने जाने की सुविधा मिलेगी। घरेलू स्तर पर भी नए शहरों को जोड़ने की कवायद जारी है।
जेवर से इन शहरों के लिए भी उड़ान
एयरपोर्ट से कुल 16 शहरों के लिए उड़ानें जारी है। इनमें कुछ शहरों के लिए एक दिन छोड़कर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट मिलती है। इन शहरों में बरेली, किशनगढ़ और चंडीगढ़ शामिल है। हालांकि, देहरादून, धर्मशाला, जम्मू, अमृतसर, पंतनगर, उदयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और भोपाल के लिए प्रतिदिन उड़ानें है। अब एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 32 से 34 विमान लैंडिंग और टेकऑफ कर रहे हैं। अक्टूबर से पहले सिर्फ 14 शहरों के लिए ही उड़ानें थीं, जिसके बाद प्रतिदिन 28 से 30 फ्लाइट आ जा रही थी।
जेवर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें अगले साल जनवरी में शुरू होने के आसार हैं। इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेजी से जारी है। यह एयरपोर्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही देश-दुनिया से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। केंद्र और राज्य सरकार को उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की पहचान बदलने के साथ अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा।