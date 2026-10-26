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जेवर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू, अब कुल 16 शहरों के लिए विमान सेवा जारी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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जेवर एयरपोर्ट से रविवार को उदयपुर के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। अक्टूबर में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने वाला यह तीसरा शहर है। एयरपोर्ट से अब कुल 16 शहरों के लिए उड़ानें जारी है। इंडिगो की फ्लाइट ने दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी, जबकि उदयपुर से आने वाली फ्लाइट शाम करीब 8 बजे लैंड हुई। 

Passengers at the Noida International Airport, in Jewar
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री

उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) को देश के नए शहरों से जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को जेवर से झीलों के शहर उदयपुर के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, रविवार को उदयपुर के लिए इंडिगो ने अपनी सेवा शुरू कर दी है। फ्लाइट ने दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी, जबकि उदयपुर से आने वाली फ्लाइट शाम करीब 8 बजे लैंड की। अक्टूबर में नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने वाला यह तीसरा शहर है। इससे पहले 01 अक्टूबर को इंडिगो ने कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की थी, जबकि पिछले दिनों चंड़ीगढ़ के लिए भी दोबारा सेवा शुरू की गई। पहले चंड़ीगढ़ के लिए जुलाई में फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था।

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नव वर्ष से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावना

नए साल से एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की भी संभावना है। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो गया है। नवंबर में बकास की ओर से जरूरी उपकरणों की जांच शुरू होगी। अधिकारियों की माने तो नए वर्ष से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएगी।ऐसे में एयरपोर्ट से विदेश आने जाने की सुविधा मिलेगी। घरेलू स्तर पर भी नए शहरों को जोड़ने की कवायद जारी है।

जेवर से इन शहरों के लिए भी उड़ान

एयरपोर्ट से कुल 16 शहरों के लिए उड़ानें जारी है। इनमें कुछ शहरों के लिए एक दिन छोड़कर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट मिलती है। इन शहरों में बरेली, किशनगढ़ और चंडीगढ़ शामिल है। हालांकि, देहरादून, धर्मशाला, जम्मू, अमृतसर, पंतनगर, उदयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और भोपाल के लिए प्रतिदिन उड़ानें है। अब एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 32 से 34 विमान लैंडिंग और टेकऑफ कर रहे हैं। अक्टूबर से पहले सिर्फ 14 शहरों के लिए ही उड़ानें थीं, जिसके बाद प्रतिदिन 28 से 30 फ्लाइट आ जा रही थी।

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जेवर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें अगले साल जनवरी में शुरू होने के आसार हैं। इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेजी से जारी है। यह एयरपोर्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही देश-दुनिया से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। केंद्र और राज्य सरकार को उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की पहचान बदलने के साथ अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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