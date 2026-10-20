यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यीडा) यमुना सिटी के एक दर्जन से अधिक सेक्टरों को जेवर के नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए सड़क बनाएगा। यह सड़क 120 मीटर चौड़ी होगी, जो यमुना सिटी के विकास को नई रफ्तार देगी।

यमुना सिटी की 120 मीटर चौड़ी सड़क यहां के करीब 13 सेक्टरों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट(जेवर एयरपोर्ट) से जोड़ेगी। इसको पूरा करने के लिए तेजी से भूमि खरीद की जा रही है। वहीं, टुकड़ों में अधूरी पड़ी सड़क का कुछ जगह निर्माण भी जारी है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी में 120 मीटर चौड़ी सड़क सलारपुर अंडरपास से सेक्टर-22ई तक करीब आठ किलोमीटर हिस्से में बनी हुई है, जबकि दो किलोमीटर का हिस्सा वर्तमान में निमार्णाधीन है। साथ ही इसे पांच किलोमीटर और बढ़ाकर एयरपोर्ट के इंटरचेंज के पास फलैदा कट से जोड़ा जाएगा। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ 15.10 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी है। यह सड़क पूरी होने के बाद यीडा के सेक्टर-24, 24ए, 25, 22ए, 22बी, 22सी, 22डी, 22ई, 22एफ, 23ए और 23बी, 23सी, 23डी, 23ई समेत अन्य सेक्टरों को आपस में जोड़ेगी। इनमें आवासीय, संस्थागत और मिक्स लैंड सभी प्रकार के सेक्टर शामिल हैं। फिलहाल आधी सड़क अधूरी है। हालांकि, प्राधिकरण ने किसानों की सहमति से भूमि खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह पूरी सड़क सलारपुर से फलैदा कट से बनेगी। इसके आगे यमुना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला इंटरचेंज है। इससे जुड़ाव के लिए सड़क पहले से बनी हुई है। इस कनेक्टिविटी से लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना में आसानी होगी।

काम पूरा होने के बाद फूड प्रोसेसिंग पार्क को गति मिलेगी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-24 में पंतजलि का फूड एंड हर्बल पार्क बन रहा है। 120 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे कई दूसरे फूड पार्क भी प्रस्तावित हैं। इन्हें भूमि आवंटन की तैयारी चल रही है। सड़क के पूरा होने के बाद यहां तैयार होने वाले सामान को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में आसानी होगी। संस्थागत सेक्टरों में आने-जाने की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सेक्टर-22 के आसपास का इलाका शैक्षणिक हब के रूप में विकसित होना है। वर्तमान में यहां जीबीएम विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा सेक्टर-22डी में कई आवासीय परियोजनाएं हैं।

पलवल-खुर्जा रोड से भी जुड़ेगी सड़क इस सड़क को भविष्य में आगे बढ़ाकर पलवल-खुर्जा मार्ग तक बनाया जाएगा। सेक्टर-17 के पास इसे प्रस्तावित 130 मीटर चौड़ी सड़क से भी जोड़ा जाएगा। इन सड़कों के बनने से शहर के लिए गोलाकार आकृति में सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। 130 मीटर चौड़ी सड़क भी पलवल खुर्जा से जोड़ी जानी है।