यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 130 मीटर चौड़ी सड़क को जेवर एयरपोर्ट के साथ ही चार एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई है। एनएचएआई इस सड़क को बनाएगा।

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 130 मीटर चौड़ी सड़क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इस सड़क के बनने से यमुना सिटी की एनएच-24, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, यमुना, पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह सड़क नोएडा-ग्रेटर नोएडा के साथ ही आसपास के जिलों के विकास की रफ्तार में भी मददगार साबित होगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 130 मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा के सिरसा से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति तक बनी है। यह मार्ग चार मूर्ति से एनएच-24 तक जाता है, जो गाजियाबाद के प्रताप विहार तक है। वहीं, अब यमुना सिटी में इसका विस्तार किया जाना है। यमुना सिटी में यह एयरपोर्ट से आगे पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे तक जाएगी। ऐसे में यह सड़क गाजियाबाद को भी सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी।

परी चौक जाने की नहीं होगी जरूरत सड़क की यीडा के सेक्टर-21 के पास गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले प्रस्तावित 74.3 किलोमीटर लंबे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी होगी। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 95 प्रतिशत तक जमीन खरीद पूरी हो चुकी है। इससे सेक्टरों का यमुना एक्सप्रेसवे से दोनों तरफ से जुड़ाव हो जाएगा। वहीं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से आने वाले लोगों को भी परी चौक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एनएचएआई सड़क का निर्माण करेगा सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से बनवाने का निर्णय लिया है, दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर मौखिक सहमति भी बन चुकी है। जल्द ही इसके लिए कागजी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। बताया गया है कि एनएचएआई सड़क निर्माण करेगा, जबकि बजट यमुना विकास प्राधिकरण देगा।

बीस से अधिक सेक्टर में आवाजाही सुगम होगी यीडा क्षेत्र में सड़क की लंबाई करीब 29 किलोमीटर है। यह सड़क यीडा के अलौंदा गांव से शुरू होगी। सड़क के लिए 812 एकड़ भूमि की खरीद की जानी है। अफसरों के मुताबिक, 130 मीटर चौड़ी सड़क चार एक्सप्रेसवे के अलावा शहर में भी 20 से ज्यादा सेक्टरों को आपस में जोड़ेगी। इनमें सेक्टर-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8बी, 8सी, 8डी, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 16ए, 18 और 31बी समेत अन्य सेक्टर शामिल हैं।