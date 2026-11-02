जेवर एयरपोर्ट पर दो महीने में 27 फीसदी घटे यात्री, देखें जून से सितंबर तक के आंकड़े
जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार घटती जा रही है। एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन 15 जून 2026 को शुरू हुआ था। जुलाई की तुलना में सितंबर में यात्रियों की संख्या करीब 27 फीसदी घट गई।
आशीष धामा, ग्रेटर नोएडा
जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। महज दो महीने में यात्रियों की संख्या में 20,703 की कमी आई। जुलाई की तुलना में सितंबर में यात्रियों की संख्या करीब 27 फीसदी घट गई।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन 15 जून 2026 को शुरू हुआ था। जून और जुलाई में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में शुरुआती तेजी के बाद लगातार गिरावट आ रही है। जुलाई में एयरपोर्ट से 76,593 यात्रियों ने सफर किया था। इसके बाद अगस्त में यात्रियों की संख्या 58,520 रही। सितंबर में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच यात्रियों की संख्या 18073 यानी 24 प्रतिशत कम रही। अगस्त से सिंतबर के बीच 2630 यात्री और कम हुए। यह गिरावट 4.49 फीसदी रही। इसके साथ ही 15 जून से 30 सिंतबर तक एयरपोर्ट से कुल 2,11,525 यात्री सफर कर चुके हैं।
उम्मीद है कि अक्टूबर में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। अक्टूबर में एयरपोर्ट से कोलकाता, चंडीगढ़ और उदयपुर के लिए भी उड़ानें शुरू हुई हैं। तीन नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने से यात्रियों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, अब भी प्रतिदिन 14 से 15 शहरों के लिए ही उड़ानें रहती हैं।
72 प्रतिशत सीटें खाली रहीं
सितंबर के यात्री आंकड़ों और रोजाना 32 से 36 विमानों की आवाजाही के आधार पर रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ करने वाले प्रत्येक विमान में 68 से 72 प्रतिशत तक सीटें खाली रहीं। एयरपोर्ट से इंडिगो ओर अकासा के विमान हवाई सेवाएं दे रहे हैं। इन विमानों में 180 से 186 सीटें होती हैं। ऐसे में प्रत्येक विमान में 52 से 58 यात्रियों ने सफर किया।
बेंगलुरु -लखनऊ समेत चार उड़ानों में देरी
एयरपोर्ट से रविवार दोपहर 3:20 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट शाम 4:17 बजे रवाना हो सकी। दोपहर 2:40 बजे बेंगलुरु के लिए जाने वाली फ्लाइट तीस मिनट की देरी से रवाना हुई। धर्मशाला के लिए सुबह 9:35 बजे जाने वाली फ्लाइट 30 मिनट से ज्यादा की देरी से उड़ान भर सकी। बरेली की फ्लाइट 20 मिनट की देरी से रवाना हुई।