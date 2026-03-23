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जेवर एयरपोर्ट पर दिखेगी वाराणसी-हरिद्वार के घाटों की झलक, एक नजर में जानें और कई खासियत

Mar 23, 2026 09:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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उत्तर प्रदेश के जेवर में बना गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां टर्मिनल भवन में प्रवेश के समय वाराणसी-हरिद्वार के घाट और भीतर बहती नदी का अहसास होगा। 

जेवर एयरपोर्ट पर दिखेगी वाराणसी-हरिद्वार के घाटों की झलक, एक नजर में जानें और कई खासियत

उत्तर प्रदेश के जेवर में बना गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां टर्मिनल भवन में प्रवेश के समय वाराणसी-हरिद्वार के घाट और भीतर बहती नदी का अहसास होगा। हवेलीनुमा आंगन यात्रियों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगा। पेश है आशीष धामा की रिपोर्ट...

देश के दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध

शुरुआत में, देश के दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। इनमें चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद, जयपुर आदि शामिल हैं।

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प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों की क्षमता होगी

नोएडा एयरपोर्ट शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। एयरपोर्ट को एक रनवे से 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 80 प्रतिशत यात्री क्षमता पूरी होने के बाद, दूसरे रनवे और टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू होगा।

इसलिए अलग नोएडा एयरपोर्ट

यह पहला ऐसा बड़ा एयरपोर्ट है जिसे शुरुआत से नेट-जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य के साथ बनाया गया। यहां डिजी यात्रा और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। क्षेत्रफल और क्षमता के मामले में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।

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एक नजर में जानें कई खूबियां

घाटों की झलक : एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार यानी फोरकोर्ट को वाराणसी और हरिद्वार के घाटों की तर्ज पर सीढ़ीनुमा बनाया गया है।

हवेलीनुमा प्रांगण : टर्मिनल के भीतर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, जो भारतीय हवेली वास्तुकला से प्रेरित है। यह प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा को अंदर ले जाने में मदद करता है।

बांस के फर्नीचर : यात्रियों के बैठने के लिए बांस से बनी कुर्सियों का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है।

बहती नदी जैसा अहसास : टर्मिनल की छत सफेद और पारभासी है, जो बहती नदी जैसी दिखती है। फर्श पर ऐसी लाइटें लगाई गई हैं, जिनका प्रतिबिंब पानी जैसा महसूस कराता है।

सीएम योगी ने परखीं तैयारियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर सवा तीन घंटे से तक 28 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा की। एयरपोर्ट के शुभारंभ और जनसभा की तैयारी तय समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा योजना, जनसभा में आने वाले लोगों की संभावित संख्या और बैठने की व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की जानकारी दी।

उद्घाटन कार्यक्रम के लिए तीन हैलीपेड बनेंगे

28 मार्च को एयरपोर्ट के अंदर होने वाली जनसभा में आमजनों को तीन रास्तों से परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के वाहनों को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे से बने रास्ते से एयरपोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा। एयरपोर्ट के पास पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पांच हैलीपैड बनेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लिए तीन विशेष हैलीपैड बनेंगे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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