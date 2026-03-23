जेवर एयरपोर्ट पर दिखेगी वाराणसी-हरिद्वार के घाटों की झलक, एक नजर में जानें और कई खासियत

उत्तर प्रदेश के जेवर में बना गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां टर्मिनल भवन में प्रवेश के समय वाराणसी-हरिद्वार के घाट और भीतर बहती नदी का अहसास होगा।

उत्तर प्रदेश के जेवर में बना गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां टर्मिनल भवन में प्रवेश के समय वाराणसी-हरिद्वार के घाट और भीतर बहती नदी का अहसास होगा। हवेलीनुमा आंगन यात्रियों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगा। पेश है आशीष धामा की रिपोर्ट...

देश के दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध शुरुआत में, देश के दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। इनमें चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद, जयपुर आदि शामिल हैं।

प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों की क्षमता होगी नोएडा एयरपोर्ट शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। एयरपोर्ट को एक रनवे से 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 80 प्रतिशत यात्री क्षमता पूरी होने के बाद, दूसरे रनवे और टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू होगा।

इसलिए अलग नोएडा एयरपोर्ट यह पहला ऐसा बड़ा एयरपोर्ट है जिसे शुरुआत से नेट-जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य के साथ बनाया गया। यहां डिजी यात्रा और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। क्षेत्रफल और क्षमता के मामले में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।

एक नजर में जानें कई खूबियां घाटों की झलक : एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार यानी फोरकोर्ट को वाराणसी और हरिद्वार के घाटों की तर्ज पर सीढ़ीनुमा बनाया गया है।

हवेलीनुमा प्रांगण : टर्मिनल के भीतर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, जो भारतीय हवेली वास्तुकला से प्रेरित है। यह प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा को अंदर ले जाने में मदद करता है।

बांस के फर्नीचर : यात्रियों के बैठने के लिए बांस से बनी कुर्सियों का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है।

बहती नदी जैसा अहसास : टर्मिनल की छत सफेद और पारभासी है, जो बहती नदी जैसी दिखती है। फर्श पर ऐसी लाइटें लगाई गई हैं, जिनका प्रतिबिंब पानी जैसा महसूस कराता है।

सीएम योगी ने परखीं तैयारियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर सवा तीन घंटे से तक 28 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा की। एयरपोर्ट के शुभारंभ और जनसभा की तैयारी तय समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा योजना, जनसभा में आने वाले लोगों की संभावित संख्या और बैठने की व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की जानकारी दी।