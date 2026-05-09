चंडीगढ़ से नोएडा के लिए शुरू होगी फ्लाइटें, डेट और उड़ानों का पूरा शेड्यूल
चंडीगढ़ और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच रोजाना 2 सीधी उड़ानें शुरू होंगी। इंडिगो की इस सेवा से यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बुकिंग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी।
चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच 1 जुलाई से सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइन रोजाना 2 फ्लाइटों का संचालन करेगी। इससे नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। पहली फ्लाइट सुबह और दूसरी शाम को उपलब्ध होगी। इनकी बुकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस नई सेवा से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी वरन चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला की दिल्ली-NCR से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
नोएडा, ग्रेनो, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी सीधा लाभ मिलेगा
चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 1 जुलाई से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। चंडीगढ़ और नोएडा के बीच रोजाना 2 सीधी फ्लाइटें संचालित होंगी। इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद बस, कैब या निजी वाहन से नोएडा जाना पड़ता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
यह रहेगा शेड्यूल
सुबह पहली फ्लाइट 6:15 बजे नोएडा से उड़ान भरकर 7:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यह फ्लाइट सुबह 7:40 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 8:45 बजे नोएडा पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट शाम 6:30 बजे नोएडा से उड़ान भरेगी और 7:35 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यह फ्लाइट रात 7:55 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरकर रात 9 बजे नोएडा पहुंचेगी।
जल्द शुरू होगी टिकटों की बुकिंग
इंडिगो एयरलाइन ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान संचालन शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ को भी सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा।इंडिगो ने कहा है कि टिकट बुकिंग उसकी आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स के जरिए धीरे-धीरे खोली जा रही हैं।
दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी से एयर कनेक्टिविटी होगी मजबूत
इससे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला की दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी से एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। चंडीगढ़ के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट का एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा। नई सेवा शुरू होने से यात्रा का समय बचेगा और कारोबार व रोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रिपोर्ट- मोनी देवी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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