सावधान! जेवर एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर ठगने वाले सक्रिय, हजारों पदों पर निकाली फर्जी भर्ती

जेवर एयरपोर्ट पर अभी विमान सेवा शुरू नहीं हुई, लेकिन जालसाजों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरी और टैक्सी सेवा का झांसा देकर ठगी करने की कोशिश शुरू कर दी हैं। ये ठग खुद को सोशल मीडिया के जरिये एयरपोर्ट से जुड़ा अधिकारी या अधिकृत एजेंसी का कर्मचारी बता रहे हैं।

जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट सक्रिय हैं। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरी और टैक्सी सेवा का झांसा देकर ठगी करने की कोशिश की जा रही है। जालसाज एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने, विमानों के खड़े होने जैसी भ्रामक तस्वीरें और जानकारियां साझा कर लोगों को फंसाने में जुटे हैं। सोशल मीडिया के जरिये ये ठग खुद को एयरपोर्ट से जुड़ा अधिकारी या अधिकृत एजेंसी का कर्मचारी बता रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर कई पेज भी बनाए हैं, जिन पर एयरपोर्ट के चालू होने के फर्जी वीडियो हैं। जबकि, हकीकत यह है कि नोएडा एयरपोर्ट का सिर्फ उद्घाटन हुआ है। यहां से अभी विमान सेवा शुरू नहीं हुई है।

उड़ानें शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (बकास) से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (एएसपी) मिलने का इंतजार है। एयरपोर्ट के नाम पर ठग सबसे अधिक दसवीं-बारहवीं पास और नवप्रवेशी को निशाना बना रहे। ये ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर, चालक के पदों के लिए आवेदन मांगते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में युवा खुद को इसके लिए योग्य मानते हैं।

2442 पदों पर फर्जी भर्ती निकाली गई वेबसाइट www. niasjewar. com पर नोएडा एयरपोर्ट के नाम पर 2442 पदों पर फर्जी भर्ती निकाली गई है। इनमें लोडर, ग्राउंड स्टाफ के साथ कार्गो एग्जीक्यूटिव के पद हैं। इस फर्जी पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 बताई गई है। इसके अलावा niairport.sensehq.com/carrier पर भी फर्जी भर्ती निकाली गई है। यापल ने युवाओं से ऐसे फर्जीवाड़े से बचने की सलाह दी है।

सेक्टर-142 में साक्षात्कार का झांसा दे रहे 1. सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लैटफॉर्म पर एयरपोर्ट से जुड़े सैकड़ों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। फेसबुक पर जॉब्स नाउ के नाम से वीडियो डाला गया है, जिसमें एक महिला 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका देने की बात कर रही है। संतराज राजपूत नाम के फेसबुक पेज पर 21 पदों पर भर्ती के लिए वीडियो डला है।

2. गोलू महावलपुरिया नाम से पोस्ट किए गए वीडियो में एयरपोर्ट पर नौकरी के लिए सेक्टर-142 एडवंट टावर में साक्षात्कार के लिए भेजे जाने की बात हो रही है। साथ ही इनके पेज पर एयरपोर्ट से जुड़े 100 से अधिक वीडियो हैं। साउदी, तुर्की समेत अन्य एयरलाइंस के विमान खड़े दिखाकर वीडियो को नोएडा एयरपोर्ट का बताया गया है।

प्रवक्ता, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ''नोएडा एयरपोर्ट में फर्जी तरीके से नौकरी लगाने का झांसा दिया जा रहा। एयरपोर्ट के लिए नौकरी समेत अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट niairport.in पर उपलब्ध हैं। किसी दूसरी वेबसाइट या लिंक पर भरोसा न करें।''