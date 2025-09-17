jewar airport inauguration date 30 october खुशखबरी! जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, पहले 10 शहरों के लिए फ्लाइट, Ncr Hindi News - Hindustan
jewar airport inauguration date 30 october

खुशखबरी! जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, पहले 10 शहरों के लिए फ्लाइट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजुरप्पू राम मोहन नायडू ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा और उसके बाद 45 दिनों के भीतर जेवर एयरपोर्ट से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। 

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 17 Sep 2025 03:37 PM
जेवर एयरपोर्ट को लेकर चल रहा इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजुरप्पू राम मोहन नायडू ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा और उसके बाद 45 दिनों के भीतर जेवर एयरपोर्ट से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बुधवार को यात्री सेवा दिवस के अवसर पर हिंडन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता समेत देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी। इसके लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत की जा चुकी है।

हिंडन एयरपोर्ट का भी होगा विस्तार

मंत्री ने कहा कि हिंडन एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। दिल्ली से नजदीक होने के कारण इसके जरिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार से 9 एकड़ जमीन की मांग की गई है। साथ ही एयरपोर्ट की पार्किंग का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए एयरफोर्स से बातचीत चल रही है। फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट देश के 16 शहरों से कनेक्ट है, जल्द ही इसका और विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने हिंडन एयरपोर्ट में पौधारोपण भी किया।

देशभर के एयरपोर्ट पर मिलेगी मुफ्त वाई-फाई

केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अगले दो महीनों में देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों को निशुल्क वाई-फाई सुविधा मिलेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर जल्द ही पुस्तकालय भी शुरू किए जाएंगे।