खुशखबरी! जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, पहले 10 शहरों के लिए फ्लाइट

जेवर एयरपोर्ट को लेकर चल रहा इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजुरप्पू राम मोहन नायडू ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा और उसके बाद 45 दिनों के भीतर जेवर एयरपोर्ट से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बुधवार को यात्री सेवा दिवस के अवसर पर हिंडन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता समेत देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी। इसके लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत की जा चुकी है।

हिंडन एयरपोर्ट का भी होगा विस्तार मंत्री ने कहा कि हिंडन एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। दिल्ली से नजदीक होने के कारण इसके जरिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार से 9 एकड़ जमीन की मांग की गई है। साथ ही एयरपोर्ट की पार्किंग का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए एयरफोर्स से बातचीत चल रही है। फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट देश के 16 शहरों से कनेक्ट है, जल्द ही इसका और विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने हिंडन एयरपोर्ट में पौधारोपण भी किया।