जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगी एक और नई सड़क, कई सेक्टरों से लेकर गांवों तक होगा फायदा

जेवर का नोएडा एयरपोर्ट जल्द ही अब एक और सड़क से जुड़ जाएगा। यह सड़क 30 मीटर चौड़ी होगी, जो यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर दाहिनी तरफ बनाई जाएगी। यीडा ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। गांवों से लेकर कई सेक्टरों में रहने वाले लोग इस सड़क का लाभ ले सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक और सड़क को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर दाहिनी तरफ 30 मीटर चौड़ी सड़क की बाधाएं दूर कर इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस सड़क से यमुना सिटी के सेक्टर-22ई तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आगे चलकर इसकी कनेक्टिविटी 120 मीटर सड़क से होगी। इससे एयरपोर्ट के दाहिनी ओर के दस से अधिक सेक्टर और गांवों को लाभ मिलेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर सड़क बनाई गई हैं। इनमें बाई तरफ 60 मीटर सड़क है, जो परी चौक से जीबीयू, गलगोटिया होते हुए एयरपोर्ट तक जाती है। इस सड़क को दयानतपुर और दनकौर में काम जारी है। वहीं, दाहिनी ओर भी 30 मीटर चौड़ी सड़क है। यह करीब 16 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1800 मीटर का भाग अधूरा पड़ा है। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे पर सात किलोमीटर पर शुरू होती है। अधूरी पड़ी इस सड़क को भी अब पूरा करने की बाधाएं दूर हो गई है। सड़क पर रौनीजा, चपरगढ़, सलारपुर गांव के पास अतिक्रमण था। इन जगहों पर करीब 1800 मीटर सड़क का काम रुका था। अतिक्रमण के चलते काम नहीं हो पा रहा था।

इन सेक्टरों में रहने वालों को होगी सहूलियत इस 30 मीटर चौड़ी सड़क के बनने से यमुना सिटी के सेक्टर-22 डी, 22 ई, 23 ए, बी, सी, डी, ई, 25 सेक्टर-26, 27 समेत अन्य सेक्टरों की आवाजाही बेहतर हो जाएगी। फिलहाल सड़क न बनने के कारण इस ओर बसे सेक्टरों व गांवों के लोगों को सलारपुर अंडरपास से होते हुए 60 मीटर सड़क से होकर आना-जाना पड़ता है।

राजेंद्र भाटी, महाप्रबंधक परियोजना, यीडा, ''यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर दाहिनी ओर 30 मीटर चौड़ी सड़क का काम शुरू हो गया है। 1800 मीटर सड़क का काम अवरुद्ध था, जिसे अब बनाया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने वाली यह नई सड़क होगी।''