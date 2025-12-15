जेवर एयरपोर्ट के एयर कार्गो टर्मिनल की सड़क कब होगी पूरी, यीडा ने बताया कितना बचा काम

संक्षेप: जेवर एयरपोर्ट के एयर कार्गो टर्मिनल तक की सड़क का 90 फीसदी काम पूरा 90 percent of the road leading to the air cargo terminal at Jewar Airport has been completed

यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट के एयर कार्गो टर्मिनल तक बनने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जनवरी के अंत तक सड़क का कार्य पूरा कर देगा।

एयर कार्गो टर्मिनल को यमुना एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिशा में जोड़ने वाली इस 30 मीटर चौड़ी सड़क को 178 करोड़ रुपये में बनाने का प्रस्ताव है। सड़क के कैरिजवे (जिस हिस्से पर वाहन चलते हैं) की चौड़ाई 18 मीटर रहेगी। इसी सड़क से माल वाहक वाहन कार्गो टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। सड़क की एक लेन पर काली लेयर भी बिछ चुकी है। गुणवत्ता परखने का काम चल रहा है। हालांकि, एक या दो हिस्सों में अभी सड़क अधूरी पड़ी है। जनवरी के अंत तक तक पूरी सड़क तैयार होगी। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो टर्मिनल तक बिना रुकावट माल वाहन आसानी से आ जा सकेंगे।

वीआईपी लूप बनेगा एयरपोर्ट के लिए दयानतपुर के पास 850 मीटर का वीआईपी लूप भी तैयार होगा। इसे दयानतपुर के पास बनाया जाना है। इसके लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया जारी है। लूप का निर्माण स्वयं एनएचएआई ही करेगा। हालांकि, यमुना एक्सप्रेसवे पर फिल्म सिटी के लिए बनने वाले इंटरचेंज का काम अभी रुका है। इसका सिर्फ 10 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके निर्माण में देरी होगी।

मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला इंटरचेंज तैयार एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए एनएचएआई, भारतमाला परियोजना के तहत 2414 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा की सीमा में 22 किलोमीटर और जेवर की सीमा में 9 किलोमीटर लंबा है। 9 किलोमीटर का हिस्सा जेवर में छह गांव की जमीन पर बन रहा है। इसे पूरा भी कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे के रास्ते ही एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दयानतपुर गांव के पास इंटरचेंज का निर्माण किया गया है, जो काफी समय पहले पूरा हो चुका है।