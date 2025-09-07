Jewar Airport 20 km radius buildings and houses map will be approved as per colour code see plan जेवर एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में कलर कोड मैप के अनुसार मंजूर होगा घरों का नक्शा, देखें प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJewar Airport 20 km radius buildings and houses map will be approved as per colour code see plan

जेवर एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में कलर कोड मैप के अनुसार मंजूर होगा घरों का नक्शा, देखें प्लान

 उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई के हिसाब से काम सीमित कर दिए गए हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कलर कोडेड जोनिंग मैप जारी किया है। इसे बिल्डिंग बॉयलॉज में शामिल किया जाएगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSun, 7 Sep 2025 07:49 AM
share Share
Follow Us on
जेवर एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में कलर कोड मैप के अनुसार मंजूर होगा घरों का नक्शा, देखें प्लान

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई के हिसाब से काम सीमित कर दिए गए हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कलर कोडेड जोनिंग मैप जारी किया है। इसे बिल्डिंग बॉयलॉज में शामिल किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट की समुद्री तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। नियमों के तहत प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में दो रनवे प्रस्तावित हैं। एयरपोर्ट पर 3900 मीटर का पहला रनवे बनकर तैयार है, जबकि 4150 मीटर रनवे बनना बाकी है।

एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए एएआई से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एएआई ने कलर कोडेड जोनिंग मैप भी जारी किया है। अब यमुना प्राधिकरण ने इस मैप को बिल्डिंग बॉयलॉज में शामिल करने का प्रस्ताव पास कराया है।

ये भी पढ़ें:यमुना सिटी में भवनों का ऑडिट जरूरी, जांच के बाद ही मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट
Jewar Airport 20 km radius buildings and houses map will be approved as per colour code plan

प्राधिकरण अब एक कंसल्टेंट कंपनी का चयन करेगा। इससे क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा और 20 किलोमीटर क्षेत्र में निर्धारित ऊंचाई के हिसाब से फलोर एरिया रेशो (एफएआर), कवरेट एरिया समेत अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट करेगी। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार बिंदुओं के आधार पर ही आवंटियों को नक्शा पास किया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि बॉयलॉज में संशोधित कर कलर कोडेड जोनिंग मैप के जरिये ही नक्शा पास कराया जा सकेगा।

साथ ही यदि कोई मानकों की अनदेखी करता है तो प्राधिकरण के पास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी अधिकार होगा। इसके लिए एएआई से अलग से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। एएआई के कलर कोडेड जोनिंग मैप में 20 किलोमीटर में ऊंचाई के मानक पहले से ही तय है।

बोर्ड बैठक में यह शामिल रहे : 86वीं बोर्ड बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार, यीडा सीईओ आरके सिंह, एसीईओ नागेंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी शैलेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।