जेवर एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में कलर कोड मैप के अनुसार मंजूर होगा घरों का नक्शा, देखें प्लान

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई के हिसाब से काम सीमित कर दिए गए हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कलर कोडेड जोनिंग मैप जारी किया है। इसे बिल्डिंग बॉयलॉज में शामिल किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट की समुद्री तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। नियमों के तहत प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में दो रनवे प्रस्तावित हैं। एयरपोर्ट पर 3900 मीटर का पहला रनवे बनकर तैयार है, जबकि 4150 मीटर रनवे बनना बाकी है।

एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए एएआई से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एएआई ने कलर कोडेड जोनिंग मैप भी जारी किया है। अब यमुना प्राधिकरण ने इस मैप को बिल्डिंग बॉयलॉज में शामिल करने का प्रस्ताव पास कराया है।

प्राधिकरण अब एक कंसल्टेंट कंपनी का चयन करेगा। इससे क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा और 20 किलोमीटर क्षेत्र में निर्धारित ऊंचाई के हिसाब से फलोर एरिया रेशो (एफएआर), कवरेट एरिया समेत अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट करेगी। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार बिंदुओं के आधार पर ही आवंटियों को नक्शा पास किया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि बॉयलॉज में संशोधित कर कलर कोडेड जोनिंग मैप के जरिये ही नक्शा पास कराया जा सकेगा।

साथ ही यदि कोई मानकों की अनदेखी करता है तो प्राधिकरण के पास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी अधिकार होगा। इसके लिए एएआई से अलग से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। एएआई के कलर कोडेड जोनिंग मैप में 20 किलोमीटर में ऊंचाई के मानक पहले से ही तय है।