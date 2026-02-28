Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने की ईरान पर US-इजराइल हमले की निंदा, बताया- भारत को क्या करना चाहिए?

Feb 28, 2026 07:55 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मुस्लिम देशों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस संकट को बड़े टकराव में बदलने से रोकने के लिए एकता, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि इस इलाके में हमेशा रहने वाली शांति सैन्य दबाव के बजाय इंसाफ, आपसी सम्मान और ईमानदार कूटनीतिक प्रयासों से ही आएगी।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने की ईरान पर US-इजराइल हमले की निंदा, बताया- भारत को क्या करना चाहिए?

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले की कड़ी निंदा की है और इसे एक गंभीर और खतरनाक पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के अध्यक्ष ने ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमले को उसकी सम्प्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और इसे एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के लिए लापरवाह कदम माना। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में भारत को स्वतंत्र एवं सैद्धांतिक स्टैंड अपनाना चाहिए। वहीं मुस्लिम राष्ट्रों को इसे बड़े टकराव में बदलने से रोकने के लिए कोशिशें करना चाहिए।

आगे उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से ही बहुत ज़्यादा अस्थिरता और इंसानी मुश्किलों से गुजर रहा है, ऐसे में इस जोखिम भरे सैन्य कदम से सिर्फ़ तनाव बढ़ेगा और आम लोगों की तकलीफ भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर झगड़े, मिसाइलों और जंगी जहाजों की बजाय बातचीत और कूटनीति से हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमले का रास्ता अंतरराष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है और शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ग्लोबल संस्थाओं की अथॉरिटी को कमजोर करता है।

‘कार्रवाई से बड़े पैमाने पर संघर्ष भड़कने का खतरा’

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि इस इलाके में इजराइल की बार-बार की सैन्य कार्रवाई, जो अब ईरान पर सीधे हमले तक बढ़ गई है, टकराव के एक ऐसे पैटर्न को प्रदर्शित करती है जो पश्चिम एशिया को अस्थिर करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बातचीत को बढ़ावा देने के बजाय सैन्य कार्रवाई का समर्थन करना चुना, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष भड़कने का खतरा है और इसके अप्रत्याशित नतीजे भी निकलेंगे। उन्होंने तेहरान और दूसरे इलाकों में धमाकों, आम लोगों की जिंदगी में रुकावटों और बदले की कार्रवाई की संभावना पर गहरी चिंता जताई, जिससे कई देशों में लाखों लोगों को खतरा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस इलाके में युद्धों की वजह से पहले भी बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत हुई है, लोग बेघर हुए हैं, आर्थिक दिक्कतें आई हैं और लंबे समय तक अस्थिरता रही है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी।

बताया भारत को कौन सा रुख अपनाना चाहिए?

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वे सभी पक्षों पर तुरंत तनाव कम करने और आपसी तालमेल बनाने के लिए दबाव डालें। साथ ही कहा कि भारत को स्वतंत्र एवं सैद्धांतिक स्टैंड अपनाना चाहिए, जो गुटनिरपेक्षता, सम्प्रभुता और विवादों को शांति से सुलझाने के अपने पुराने प्रतिबद्धता पर आधारित हो। उन्होंने भारत सरकार से सभी वैश्विक मंच पर संयम, सीजफायर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए आवाज उठाने को कहा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली को 11 साल खून के आंसू रुलाने वाले खुद कर रहे रोने की एक्टिंग: कपिल मिश्रा
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में यहां बनेगा 10 KM लंबा फ्लाईओवर, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मिलेगी राहत
ये भी पढ़ें:दिल्ली में लाइव कॉन्सर्ट के चलते आज बंद रहेंगे कई रास्ते, जान लें सारी डिटेल्स

मुस्लिम देशों को दी इस बात की सलाह

वहीं मुस्लिम देशों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस संकट को बड़े टकराव में बदलने से रोकने के लिए एकता, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करें। जंग, कब्जे और नाइंसाफी के खिलाफ जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की अपरिवर्तनीय स्थिति को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि इस इलाके में हमेशा रहने वाली शांति सैन्य दबाव के बजाय इंसाफ, आपसी सम्मान और ईमानदार कूटनीतिक प्रयासों से ही आएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।