Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsjeevanbhar bol nahi payega vipin reelbaj patni ne daant se kaat kar alag kar di thi pati ki jeebh in ghaziabad modinagar
अब जीवनभर बोल नहीं पाएगा विपिन, 'रीलबाज' पत्नी ने दांत से काट अलग की थी पति की जीभ

अब जीवनभर बोल नहीं पाएगा विपिन, 'रीलबाज' पत्नी ने दांत से काट अलग की थी पति की जीभ

संक्षेप:

गाजियाबाद के मोदीनगर में रील के चक्कर में खाना नहीं बनाने के विवाद में पत्नी ने जिस युवक विपिन की जीभ काट ली थी, उसे अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टर उसकी जीभ को फिर से जोड़ पाने में नाकाम रहे। इसके चलते पीड़ित विपिन अब जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा।

Jan 29, 2026 09:33 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मोदीनगर में रील के चक्कर में खाना नहीं बनाने के विवाद में पत्नी ने जिस युवक विपिन की जीभ काट ली थी, उसे अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टर उसकी जीभ को फिर से जोड़ पाने में नाकाम रहे। इसके चलते पीड़ित विपिन अब जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा। हालांकि, परिजनों ने उसकी कटी हुई जीभ अब भी फ्रिज में संभालकर रखी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विपिन को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वह अपने घर पहुंच गया। युवक सदमे में है और किसी को अपने कमरे में घुसने नहीं दे रहा। युवक ने इशारे में बताया कि अब वह अपनी पत्नी से जिंदगी भर संबंध नहीं रखेगा।

ये भी पढ़ें:NCR में चल रहा था न्यूड वीडियो कॉल रैकेट, गंदी हरकतें करतीं 7 लड़कियां पकड़ीं

मोदीनगर की संजयपुरी कॉलोनी में 19 जनवरी की रात खाना बनाने के विवाद में पत्नी ईशा ने दांत से अपने पति विपिन की जीभ काटकर अलग कर दी थी।

इस मामले में विपिन की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया था। परिजनों ने विपिन को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार को विपिन की मेरठ के अस्पताल से छुट्टी हो गई और वह अपने घर आ गया। विपिन के भाई सन्नी ने बताया कि डॉक्टर कटी हुई जीभ जोड़ने में नाकाम रहे और अब विपिन जिंदगीभर बोल नहीं पाएगा।

परिजनों ने कटी हुई जीभ को फ्रीज में रखा

सन्नी ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि यदि जीभ की प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, तब भी विपिन पहले जैसे नहीं बोल पाएगा। परिजनों ने कोर्ट में केस की गवाही के लिए कटी हुई जीभ को संभाल कर रखा हुआ है। सन्नी ने बताया कि अब वह जिंदगीभर ईशा से कोई संबंध नहीं रखेगा।

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि अब इस मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। परिवार ने बताया कि ईशा ने कई वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाले थे। रील के चक्कर में ईशा ने खाना भी नहीं बनाया था। जब विपिन ड्यूटी से घर पहुंचा और पत्नी से खाना मांगा तो विवाद हो गया। इसके बाद दोनों में झड़प हुई तो उसने अपने दांतों से विपिन की जीभ काटकर अलग कर दी थी।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में सिपाही समेत 2 धरे, कारोबारी को आयकर का फर्जी नोटिस भेज हड़पी रकम
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Husband Wife Dispute Uttar Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।