जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली इंजीनियरिंग की छात्रा, रक्षाबंधन के दिन किया सुसाइड
फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा का शव हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी।
वंशिका ने शनिवार को रक्षाबंधन वाले के दिन हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। छात्रा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। रविवार को आत्महत्या का पता चलने पर पुलिस ने विश्विद्यालय पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस को छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
पुलिस इस मामले में यूनिवर्सिटी स्टाफ से पूछताछ करने के साथ ही हॉस्टल के कमरे की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में छात्रा के दोस्तों और सहपाठियों से भी जानकारी जुटाएगी, ताकि कारणों का कुछ पता चल सके। छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी स्तब्ध है।
पिछले महीने शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा ने किया था सुसाइड
गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में भी बीडीएस सेकेंड वर्ष की छात्रा ज्योति शर्मा द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। गुरुग्राम निवासी ज्योति शर्मा ने 18 जुलाई को हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद डीन समेत सात लोगों के खिलाफ छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज दो प्रोफेसर शैरी वशिष्ठ और महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद डीन समेत सभी 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में प्रोफेसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।