जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली इंजीनियरिंग की छात्रा, रक्षाबंधन के दिन किया सुसाइड

दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित जेसी बोस यूनिवर्सिटी में भी एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा का शव हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला। मृतक छात्रा की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के रूप में हुई है, जो हरियाणा के ही रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी।

वंशिका ने शनिवार को रक्षाबंधन वाले के दिन हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। छात्रा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। रविवार को आत्महत्या का पता चलने पर पुलिस ने विश्विद्यालय पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस को छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस इस मामले में यूनिवर्सिटी स्टाफ से पूछताछ करने के साथ ही हॉस्टल के कमरे की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में छात्रा के दोस्तों और सहपाठियों से भी जानकारी जुटाएगी, ताकि कारणों का कुछ पता चल सके। छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी स्तब्ध है।