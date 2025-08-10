JC Bose University mechanical engineering student commits suicide in hostel room in Faridabad जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली इंजीनियरिंग की छात्रा, रक्षाबंधन के दिन किया सुसाइड, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJC Bose University mechanical engineering student commits suicide in hostel room in Faridabad

जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली इंजीनियरिंग की छात्रा, रक्षाबंधन के दिन किया सुसाइड

फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा का शव हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। अशोक जैनSun, 10 Aug 2025 11:51 AM
share Share
Follow Us on
जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली इंजीनियरिंग की छात्रा, रक्षाबंधन के दिन किया सुसाइड

दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित जेसी बोस यूनिवर्सिटी में भी एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा का शव हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला। मृतक छात्रा की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के रूप में हुई है, जो हरियाणा के ही रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी।

वंशिका ने शनिवार को रक्षाबंधन वाले के दिन हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। छात्रा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। रविवार को आत्महत्या का पता चलने पर पुलिस ने विश्विद्यालय पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस को छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस इस मामले में यूनिवर्सिटी स्टाफ से पूछताछ करने के साथ ही हॉस्टल के कमरे की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में छात्रा के दोस्तों और सहपाठियों से भी जानकारी जुटाएगी, ताकि कारणों का कुछ पता चल सके। छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी स्तब्ध है।

पिछले महीने शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा ने किया था सुसाइड

गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में भी बीडीएस सेकेंड वर्ष की छात्रा ज्योति शर्मा द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। गुरुग्राम निवासी ज्योति शर्मा ने 18 जुलाई को हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद डीन समेत सात लोगों के खिलाफ छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज दो प्रोफेसर शैरी वशिष्ठ और महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद डीन समेत सभी 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में प्रोफेसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।